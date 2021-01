Program BRIdge Alfa napędza sukcesy start-upów

Droga od innowacyjnego pomysłu do realizacji niejednokrotnie bywa długa. Znacznie skracają ją jednak programy wsparcia start-upów takie, jak choćby realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program BRIdge Alfa. O skuteczności wsparcia najlepiej świadczą sukcesy, jakie osiągają uczestnicy programu.

Rosnąca rozpoznawalność

Inny uczestnik BRIdge Alfa - start-up Aether Biomedical - dzięki wsparciu funduszu Tech-Impact Fund zakwalifikował się do RobotUnion. To elitarny program dla robotycznych start-upów, realizowany w ramach unijnego Horyzontu 2020. Jego celem jest stymulowanie rozwijających się firm do tworzenia innowacyjnych technologii i systemów robotycznych oraz zdobywania nowych rynków zbytu. Najlepszych 20 takich podmiotów zyskuje możliwość dołączenia do programu akceleracji, który pomoże im przejść z poziomu gotowości technologicznej TRL4 do TRL7. Program akceleracji, trwający od 6 do 12 miesięcy, zapewnia firmom wsparcie techniczne i nietechniczne, potrzebne do zdobycia nowych rynków dla ich działalności. Osiem najlepszych w swojej klasie firm rozpocznie kampanię gromadzącą fundusze z udziałem VC i platform w konsorcjum, wykorzystując 8 mln euro ze środków publicznych i drugie tyle z inwestycji prywatnych.Aether Biomedical pracuje nad skonstruowaniem bionicznej protezy przedramienia ZEUS o modułowej konstrukcji, odznaczającej się wysoką wytrzymałością na uderzenia i intuicyjnej kontroli ruchu opartej na przetwarzaniu biosygnałów.W ramach Bridge Alfa nie brakuje też osiągnięć dotyczących komercjalizacji poczynań badawczo-rozwojowych. Start-up DeliGoo, działający pod skrzydłami funduszu bValue, z sukcesem nawiązał współpracę m.in. z Jeronimo Martins Polska. Firma ta powierzyła mu obsługę logistyczną zamówień internetowych w należącej do niej sieci drogerii Hebe.Działalność DeliGoo zaczęła się od projektu zbudowania w pełni automatycznego systemu algorytmów logistycznych do organizacji logistyki w modelu on-demand dla wszystkich rodzajów przesyłek. Chodziło o wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią maksymalizację wydajności pracy kurierów, niezależnie od rodzaju dostarczanej przesyłki.W 2020 roku start-upy działające w ramach programu BRIdge Alfa doczekały się też licznych prestiżowych wyróżnień. Surveily, wspierany przez fundusz Tech-Impact Fund został nagrodzony Dolnośląskim Gryfem dla innowacji 2020 roku. W ten sposób doceniono starania na rzecz opracowania MVP systemu służącego do automatyzacji nadzoru procesów bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz wizji maszynowej.System Surveily to oprogramowanie, które integruje się z istniejącą infrastrukturą CCTV zakładu produkcyjnego. Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania materiału w czasie rzeczywistym i do wyciągania wniosków. Wynikiem analizy może być wykrycie zdarzeń i potencjalnych zagrożeń. Na przykład: system może sprawdzić automatycznie, czy pracownicy noszą odzież ochrony osobistej (np. kaski lub przyłbice ochronne) lub czy poruszają się po wyznaczonych ścieżkach.Zidentyfikowane zdarzenia są zapisywane w dzienniku zdarzeń, a zainteresowane strony (np. nadzorcy BHP) są o nich powiadamiani w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji webowej Surveily.Z kolei w konkursie „Orzeł Innowacji” organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” została nagrodzona spółka Thorium Space (Aban Alfa Fund). Ponadto wyróżnienia otrzymały Warmie (Aban Alfa Fund) oraz Skriware (Fundusz Infini).Thorium Space działa ze wsparciem funduszu Aban Alfa Fund i pracuje nad innowacyjnym urządzeniem nadawczo-odbiorczym, które wraz z architekturą satelitarną zostanie wyniesione na niską orbitę Ziemi. Miałoby ono zapewnić szybszą niż dotychczas komunikację na linii satelita - Ziemia a także między satelitami.Warmie pod skrzydłami Aban Alfa Fund pracuje nad bezprzewodowym systemem do wykrywania i monitorowania zmian wewnątrz ran. Natomiast Skriware, wspierane przez fundusz Infini, przygotowuje innowacyjne rozwiązania sprzętowe oraz programowe dla platformy Skriware - ekosystemu druku 3D do użytku domowego oraz edukacji.- Wspomniane sukcesy uczestników BRIdge Alfa z 2020 roku najlepiej pokazują, że program spełnia swoje zadanie i, niezależnie od niełatwej sytuacji pandemicznej, kolejne udane komercjalizacje przed nami. Pomysłodawcy i innowatorzy, którzy chcą również podążyć tą drogą nadal mają taką szansę. „Alfy” wciąż prowadzą działalność inwestycyjną, a pula środków na wsparcie technologicznych startupów to w obecnej perspektywie finansowej nadal kilkaset milionów złotych. – zachęca do udziału w programie Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora NCBR.Wspomniane projekty w ramach programu BRIdge Alfa realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Więcej na stronie: www.gov.pl/innowacje