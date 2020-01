Program UK-Polish TechChallenge połączy start-upy z korporacjami

Umożliwienie współpracy polskich i brytyjskich start-upów z dużymi firmami w obu krajach przewiduje zainaugurowany w czwartek UK-Polish TechChallenge, którego inicjatorami są polskie ministerstwo rozwoju, PARP oraz ambasada brytyjska.

Pierwsza edycja UK-Polish TechChallenge skupiać się będzie na technologiach finansowych (fintech) i tzw. czystych technologiach (cleantech) opracowywanych na potrzeby dużych przedsiębiorstw - poinformował resort.

W ramach programu wyłonione zostanie po 20 start-upów z każdego kraju, które następnie odbędą spotkania z przedstawicielami kraju partnerskiego. Polskie start-upy będą więc przekonywać do swoich rozwiązań korporacje brytyjskie, a niewielkie spółki z Wielkiej Brytanii - duże przedsiębiorstwa z Polski. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 marca w Londynie, a kolejne - 28 kwietnia w Warszawie.

"Dzięki tej współpracy małe, ale za to elastyczne i kreatywne firmy wzmacniają innowacyjność gigantów. W zamian dostają wsparcie w rozwoju i dostęp do inspiracji. To program na miarę realiów gospodarki 4.0 i jej wyzwań" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Adam Banaszak zaprosił do udziału zarówno duże przedsiębiorstwa poszukujące rozwiązań z wyznaczonego obszaru, jak i mniejsze firmy, gotowe dostarczyć im innowacji w tym zakresie. Proces rekrutacji rozpoczął się 30 stycznia.

Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jonathan Knott wskazał, że wśród brytyjskich firm biorących udział w programie znajdą się: zainteresowane rozwiązaniami fintech Equinity Group oraz koncern paliwowy BP wraz z Johnson Matthey, poszukujące rozwiązań czystych technologii.

"Wielka Brytania posiada jeden z największych i najlepszej rozwiniętych ekosystemów technologicznych. Sektor technologii cyfrowych jest wart dla gospodarki brytyjskiej prawie 184 mld funtów i rozwija się 2,6 razy szybciej niż pozostałe jej cześci. Ponad 37 proc. wszystkich inwestycji venture capital w Europie przypadło na Wielką Brytanię" - podkreślił Knott.

Ministerstwo rozwoju zaznaczyło, że brytyjski sektor fintech generuje dochód w wysokości 6,6 miliarda funtów. Wielka Brytania jest zaś obecnie największym odbiorcą usług informatycznych z Polski, takich jak wsparcie procesów biznesowych oraz przetwarzanie i analizowanie danych.

Rynek fintech rozwija się obecnie o ok. 25 proc. rocznie. Cytując raport Business Research Company wskazało też, że wartość tego rynku wyniosła w 2018 r. 127 mld USD, a w 2022 r. może przekroczyć 310 mld USD.

W zakresie cleantech jednym z głównych odbiorców jest sektor energetyczny, poszukujący nowych rozwiązań w zakresie magazynowania energii, zarządzania redukcją mocy, diagnostyki i automatyzacji sieci elektroenergetycznych, innowacji w inteligentnych sieciach energetycznych (smart grid) czy programach inteligentnych miast (smart city). Kolejna kwestią jest rozwój elektromobilności i infrastruktury z nią związanej.

Inna gałęzią tego rynku są inicjatywy związane z gospodarką obiegu zamkniętego, czyli m.in. redukcji ilości wytwarzanych odpadów oraz usprawnienia procesów recyklingu. Sektor czystych technologii w Wielkiej Brytanii wart jest przeszło mld funtów - wynika z danych Cambridge Cleantech.