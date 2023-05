Programuj Miasta z GovTech by PFR: Maratony programowania dla rozwoju miejskich innowacji!

Skutki zmian klimatycznych, presja urbanizacyjna oraz bezpieczeństwo mieszkańców – to główne wyzwania współczesnych miast. W odpowiedzi na nie, z inicjatywy Centrum GovTech Polska działającego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju uruchamiają projekt "Programuj Miasta", który ma na celu wspieranie innowacyjności i adaptowanie nowych technologii, a także wzmocnienie zdolności miast do szybszej i sprawniejszej reakcji na kryzysy.

W ramach cyklu odbędą się dwa hackathony, czyli maratony programowania, w których udział weźmie kilkuset uczestników, walczących o pulę nagród wynoszącą 280 tys. zł. Pierwsze wydarzenie – Hack2React – odbędzie się w między 16 a 18 czerwca, a kolejny hackathon, HackSQL – w październiku 2023 roku. Hackathony wesprą miasta w realizacji innowacyjnych projektów oraz połączą rozwiązania przedsiębiorców z wyzwaniami samorządów. Uczestnicy będą mieli okazję pracować z ekspertami z dziedziny technologii, miejskimi oraz mentorami biznesowymi, którzy pomogą w dalszym rozwoju ich projektów.

W 2020 roku w ramach GovTech Festiwalu odbył się "Hackathon dla Miast. Samorządy odporne na kryzys", który skupiał się na wsparciu miast w radzeniu sobie z wyzwaniami pandemii COVID-19. Jego efektem były udane wdrożenia rozwiązań takich jak: Stop Smog w Zduńskiej Woli, czy Generator lokalnego biznesu w Stargardzie. "Hack2React" to kolejny krok we wzmacnianiu reakcji miast na sytuacje kryzysowe.

- Misją GovTech od samego początku było wspieranie pomysłów, które odpowiadają na wyzwania stawiane przez sektor publiczny. Ich realizacja i wdrożenie mają fundamentalny wpływ na rozwój naszych środowisk i odpowiadają na ich potrzeby. Dzięki inicjatywom takim jak „Programuj Miasta z GovTech”, możemy zaprosić samorządy oraz całe środowisko programistów, którzy stworzą kolejne rozwiązania, które pomogą rozwijać nasze małe ojczyzny. Serdecznie zapraszam wszystkie samorządy do zgłaszania swoich potrzeb i do zobaczenia na hackathonach! – Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Osiągnięcie takich celów będzie możliwe tylko w ścisłym dialogu z samorządowcami. Już od 8 maja 2023 r. samorządy mogą zgłaszać wyzwania, których rozwiązań będą poszukiwać zespoły programistów. Zgłaszanie wyzwań możliwe jest w ramach jednej z czterech kategorii: dobrostan mieszkańców, zmiany klimatyczne, gospodarka przestrzenna oraz zarządzanie kryzysowe.

- Jednym z celów PFR jest inwestowanie w rozwój innowacji w polskich miastach, aby potrafiły sprostać wyzwaniom przyszłości. Zależy nam, aby samorządy aktywnie uczestniczyły we wdrażaniu cyfrowych technologii i rozwiązań, które będą odpowiedzią na problemy mieszkańców. Owocem poprzednich edycji było blisko 60 „uszytych na miarę” projektów. Liczę, że podczas tegorocznej edycji hackatonu przebijemy ten wynik, a jego efektem będą projekty, które przyczynią się do polepszenia jakości życia lokalnych społeczności. – mówi Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Po zakończonym naborze zaprosimy przedstawicieli miast na dedykowane warsztaty oraz poprosimy o przygotowanie danych niezbędnych do pracy zespołów. Wykorzystywanie i otwieranie danych miejskich to misja, która przyświeca działalności PFR dla Miast, a organizacja hackathonu będzie świetną okazją do upowszechniania tych działań wśród włodarzy miast, jak i zachęcania programistów do rozwoju w zakresie tworzenia miejskich technologii.

Więcej o programie "Programuj Miasta z GovTech by PFR" pod linkiem.