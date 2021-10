Projekt Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa trafi do Komitetu ds. bezpieczeństwa i obronności

Projekt Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa trafi do Komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa i obronności - poinformował pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

"Koordynacja i współpraca w cyberbezpieczeństwie jest absolutnie kluczowa; musimy pójść w tym kierunku jak najdalej i myślę, że przez ostatnie miesiące udało nam się wykonać pewne istotne kroki" - powiedział sekretarz stanu w KPRM oraz pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński podczas poświęconej problematyce cyberbezpieczeństwa konferencji Cyber24 Day.



Polityk zaznaczył, że trwają obecnie prace nad projektem ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. "Dzisiaj ta najbardziej aktualna wersja przepisów zostanie przekazana pod obrady Komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa i obronności; myślę, że szybko powędruje dalej, na Komitet Stały" - poinformował.



"Myślę, że bardzo dobrą wiadomością jest też to, że w tym projekcie jest powołanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Chcemy, żeby te środki były we wszystkich instytucjach, które się zajmują cyberbezpieczeństwem. To będą środki na dwie rzeczy: po pierwsze na inwestycje, bo to jasne, trzeba ciągle rozbudowywać infrastrukturę, ale po drugie - i chyba ważniejsze - na ludzi. Chcemy, żeby we wszystkich zajmujących się cyberbezpieczeństwem instytucjach w Polsce można było dobrze zarabiać" - zaznaczył Cieszyński.



Dodał, że dobre zarobki dla pracujących w tym sektorze są kluczowe, by zapobiec odpływowi wykfalifikowanej kadry na lepiej płatne stanowiska, m.in w sektorze prywatnym. "Chciałbym podkreślić, że każdy, kto ma dobry pomysł i chce pracować na rzecz poprawy cyberbezpeiczeństwa Polski, będzie mógł liczyć na współpracę z nami" - zaznaczył.



Cieszyński powiedział również, że następnym krokiem będzie nawiązanie dobrze funkcjonującej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa między państwem a biznesem, a także na poziomie międzynarodowym. "Współpraca w cyberprzestrzeni musi trwać cały czas, bo wojna w cyberprzestrzeni cały czas trwa" - podkreślił.



Zastępca szef Biur Bezpieczeństwa Narodowego gen dyw. Andrzej Reudowicz zwracał uwagę, że obecnie każdy jest nie tylko odbiorcą, ale również producentem nieprzeliczonych informacji, a pilnowanie, żeby te informacje nie dostały się w niepowołane ręce to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego bezpieczeństwa.



Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda podkreślił natomiast, że specyfiką instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem jest to, że "talent i umiejętności są na samym dole", ze względu na to, jak szybko ta branża się zmienia. Zauważył, że kierowanym przez niego NCBC "to młodzi porucznicy, podporucznicy, sierżanci mają tę wiedzę, jak realizować swoje zadania".