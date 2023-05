Projektanci stron internetowych mają swoje święto

Są oknem na świat milionów instytucji, przedsiębiorstw i osób. Strony internetowe to dziś oczywistość. Ci, którzy tworzą strony www 31 maja obchodzą swoje święto. Ten dzień został bowiem uznany za Dzień Projektanta Stron Internetowych.

6 sierpnia 1991 roku powstała pierwsza strona internetowa - tego dnia narodził się też nowy zawód.

Projektant stron internetowych, zwany też web masterem, web desingerem lub web developerem, zajmuje się tworzeniem wizualnego i funkcjonalnego wyglądu stron internetowych. Odpowiada za projektowanie interfejsu użytkownika, układu strony, grafiki, kolorystyki i wielu innych elementów, które wpływają na ostateczny wygląd i doświadczenie użytkownika podczas przeglądania strony.

Wbrew pozorom projektowanie interfejsu użytkownika, czyli układu strony, rozmieszczenie elementów, takich jak nagłówki, treść, czy przyciski, wymaga sporego nakładu czasu i pracy. Ważne jest przecież, aby interfejs był intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Projektant opracowuje też grafikę i elementy wizualne, jak tła, ikony, czy logo i odpowiednią czcionkę zapewniając atrakcyjny wygląd strony.

Bardzo ważna jest też responsywność strony, czyli dostosowanie jej wyglądu i funkcjonalności do różnych urządzeń i rozdzielczości ekranów, w taki sposób, aby strona wyglądała i działała płynnie nie tylko na ekranie komputera, ale też smartfonu.

Z jednej strony wymaga więc pewnych kompetencji programistycznych, ale zdecydowanie estetyka nie powinna mu być obca.

Początkowe zarobki – jak na szeroko pojętą branżę IT - nie są jednak przekonujące. Początkujący projektant stron internetowych zarabia dziś od 3000 zł do 6000 zł miesięcznie. Według danych Sedlak&Sedlak ze stycznia tego roku, mediana zarobków projektanta stron internetowych to 5410 zł brutto.

Powyżej 6680 zł brutto może liczyć co czwarty najlepiej opłacany projektant. Warto jednak podkreślić, że – jak w wielu branżach – zarobki mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie, umiejętności, konkretna branża, wielkość firmy, czy wreszcie forma zatrudnienia.