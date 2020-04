Prokurator zarzuca Amazonowi łamanie przepisów podczas pandemii

Biuro prokuratora generalnego w Nowym Jorku zarzuciło w piśmie do koncernu, że Amazon złamał federalne przepisy bezpieczeństwa, przez pozbawienie pracowników odpowiedniej ochrony podczas pandemii, i przepisy o ochronie sygnalistów, przez zwolnienie protestującego pracownika.

Zdaniem prokurator Letitii James amerykański koncern nie zapewnił pracownikom odpowiedniej ochrony podczas pandemii Covid-19, przez co naruszył federalne standardy bezpieczeństwa.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu urząd wezwał Amazona do tymczasowego zamknięcia stanowych magazynów w celu dokładnego ich wyczyszczenia i dezynfekcji zgodnie z wytycznymi krajowego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.

"Kontynuujemy śledztwo, ale z dotychczas uzyskanych przez nas informacji wynika, że podjęte przez Amazona środki ochrony pracowników podczas pandemii Covid-19 są na tyle niewystarczające, że firma mogła naruszyć kilkanaście przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy (ang. Occupational Safety and Health Act- red.) oraz inne regulacje federalne i stanowe" - napisała w piśmie do koncernu prokurator James.

Prokuratura zarzuciła również Amazonowi złamanie przepisów o ochronie sygnalistów, po tym jak firma zwolniła Christiana Smallsa, pracownika zakładu w Staten Island. Smalls pomagał w organizowaniu protestów pracowniczych przeciwko warunkom pracy w magazynach Amazona i domagał się ich zamknięcia po tym, jak u kilku pracowników zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Amazon tłumaczył, że Smalls został zwolniony, ponieważ naruszył zasady bezpieczeństwa oraz nakaz kwarantanny. Prokuratura uważa jednak, że firma próbowała go "uciszyć", a ponadto wysłała do pozostałych pracowników wiadomości z ostrzeżeniem, żeby nie skarżyli się publicznie na warunki panujące w firmie.

Według prokuratury nakazywanie pracownikom milczenia, zwłaszcza podczas pandemii, jest niebezpieczne i może prowadzić do zagrożenia ich zdrowia i życia. Biuro wezwało firmę do przywrócenia Christiana Smalls'a do pracy oraz przekazania prokuraturze całej korespondencji firmowej, dotyczącej pracowników, ich skarg oraz protestów, prowadzonej od 1 lutego br.

Rzeczniczka Amazona Rachael Lighty powiedziała w oświadczeniu, że firma respektuje prawo pracowników do protestów, jednak nie zwalnia ich z konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli działania protestacyjne narażają zdrowie innych współpracowników. Koncern zapewnił także, że przyjął odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Prokuratura nie chciała komentować przekazanego koncernowi pisma.

Amazon już kilka tygodni temu zapowiedział, że zamierza zatrudnić dodatkowe 175 tys. osób, żeby poradzić sobie z zalewem napływających od klientów zamówień. Tymczasem w centrach dystrybucji firmy na całym świecie zdiagnozowano kilkanaście przypadków zakażenia Covid-19, jeden z nich skończył się śmiercią. Pracownicy zarzucają firmie, że wbrew obietnicom nie wyposażyła ich w maski ochronne, nie umożliwiła również zwiększenia liczby przerw po to, żeby mogli umyć ręce.