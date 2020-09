Prokuratura: kolejnych ośmiu pracowników VW z zarzutami dot. Dieselgate

Kolejnym ośmiu pracownikom Volkswagena postawiono zarzuty dotyczące uwikłania w tzw. aferę dieslową. Osoby te oskarżane są o oszustwo, wydawanie fałszywych zaświadczeń i naruszanie przepisów o ochronie konkurencji - przekazała prokuratura w niemieckim Brunszwiku.

Jak odnotowuje w czwartek agencja Reutera, części z tych ośmiu osób niemiecka prokuratura postawiła także zarzuty defraudacji i uchylania się od podatków lub współudziału w tych przestępstwach.

To kolejni pracownicy Volkswagena z zarzutami dotyczącymi tzw. afery dieslowej z 2015 r. Ujawniono wówczas stosowanie przez koncern z Wolfsburga tzw. urządzeń udaremniających - nielegalnego oprogramowania zaniżającego w warunkach laboratoryjnych rzeczywistą emisję toksycznych tlenków azotu w silnikach wysokoprężnych. Według śledczych oskarżeni mieli wspierać, podżegać lub świadomie ignorować niezgodny z prawem proceder w okresie od listopada 2006 r. do września 2015 r.

Podobne zarzuty usłyszało w tym roku już sześciu innych dyrektorów Grupy Volkswagen, a jeszcze w ubiegłym roku również były szef VW Martin Winterkorn i czerech innych wysoko postawionych pracowników koncernu. Jeszcze na początku września br. zarzuty względem Winterkorna oficjalnie rozszerzono m.in. o udział w zmowie mającej na celu oszustwo handlowe, niezgodną z prawdą reklamę oraz przestępstwo podatkowe. Sprawę Dieselgate rozpatruje niemiecki sąd w Brunszwiku.

Pierwszy w Niemczech proces związany z aferą dieslową rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Przed sądem stanie wówczas były dyrektor generalny Audi (części Grupy VW), Rupert Stadler - przypomina Reuters.

Tzw. Dieselgate wyszła na jaw we wrześniu 2015 r. w wyniku dochodzenia amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Afera, w związku z którą Volkswagen przyznał się ostatecznie do zainstalowania nielegalnego oprogramowania w 11 mln urządzeń na całym świecie, kosztowała koncern ponad 30 mld euro, wliczając w to akcje serwisowe, grzywny, ugody i koszty sądowe.