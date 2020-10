Prokuratura odracza śledztwo dot. byłego szefa VW, czeka na wyrok ws. Dieselgate

Stuttgarcka prokuratura odroczyła postępowanie wobec byłego szefa Volkswagena Martina Winterkorna dot. podejrzeń manipulacji rynkowej. Śledczy uznali, że ewentualna kara z tego tytułu byłaby drugorzędna względem wyroku ws. Dieselgate, który ma wydać sąd w Brunszwiku.

Prokuratura w Stuttgarcie badała podejrzenia, iż jako dyrektor generalny firmy Porsche i całej Grupy Volkswagen Martin Winterkorn dopuścił się manipulacji rynkowej przez zbyt późne poinformowanie udziałowców o stosowaniu przez koncern nielegalnego oprogramowania samochodowego do oszukiwania amerykańskich testów emisji spalin. Według ustaleń śledczych Winterkorn wiedział o niezgodnym z prawem procederze co najmniej od maja 2014 r.

W sprawie afery dieslowej orzeka sąd w Brunszwiku w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia. Były szef Volkswagena usłyszał tam zarzuty m.in. udziału w zmowie mającej na celu oszustwo handlowe oraz uchylania się od podatków i reklamy niezgodnej z prawdą. Według obrońcy Winterkorna jego klient odrzuca te oskarżenia. Jeszcze na początku września sąd zapowiedział jednak, że prawdopodobnie menedżer zostanie uznany winnym.

Jak przekazała cytowana przez agencję Reutera rzeczniczka stuttgarckiej prokuratury, ewentualna kara, jaka mogłaby zostać nałożona na Winterkorna w związku z zarzutami manipulacji rynkowej, byłaby mało znacząca w porównaniu z potencjalnymi konsekwencjami rozprawy przed sądem w Brunszwiku. Z tego względu zadecydowano o wstrzymaniu odrębnego postępowania - z zastrzeżeniem, że może ono zostać wznowione, jeśli menedżer zostanie jednak uniewinniony.

Po tym jak Volkswagen we wrześniu 2015 r. przyznał się do stosowania w swoich samochodach tzw. urządzeń udaremniających, doszło do gwałtownego załamania notowań spółki. W następstwie afery dieslowej Winterkorn ustąpił ze stanowiska, a Grupa Volkswagen w kolejnych latach poniosła globalnie koszty przekraczające 30 mld euro. Kwota ta obejmuje m.in. kary, ugody i akcje serwisowe przeprowadzone przez koncern.