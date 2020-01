Prokuratura przeszukała dom Ghosna po jego ucieczce do Libanu

Tokijska prokuratura przeszukała rezydencję byłego prezesa Nissana Carlosa Ghosna, gdy ten ogłosił, że obecnie znajduje się na terytorium Libanu – podała w czwartek agencja Kyodo. Menedżer miał zakaz opuszczania Japonii w związku z przygotowaniami do procesu sądowego .

Prokuratorzy przeszukali dom, w którym Ghosn przebywał na zwolnieniu warunkowym przed swoją dramatyczną ucieczką z terytorium Japonii. Celem akcji było ustalenie, jak menedżerowi udało się opuścić kraj.

Informator Kyodo podał, że początkowo wszystkie cztery paszporty Ghosna - dwa francuskie, libański i brazylijski - były przechowywane przez prawników byłego dyrektora. Po zwolnieniu warunkowym Ghosn musiał jednak nosić jeden z nich przy sobie. Sąd w Tokio przystał na to, pod warunkiem, że menedżer będzie przechowywać francuski dokument w zamkniętym etui, do którego klucz będzie posiadał jego prawnik.

Media wskazały, że po ucieczce z przystankiem w Turcji Ghosn miał użyć właśnie francuskiego paszportu, by dostać się na terytorium Libanu. Działające pod japońskim ministerstwem transportu biuro portu lotniczego Kansai potwierdziło zaś, że niedzielę z lotniska w Osace wystartował prywatny odrzutowiec lądujący w Stambule.

Anonimowe źródła Kyodo doniosły, że w japońskiej bazie emigracyjnej nie ma zapisu dot. opuszczenia kraju przez byłego menedżera. Agencja przypomniała, że Liban nie ma umowy ekstradycyjnej z Japonią.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Turcji wszczęło śledztwo dotyczące pobytu byłego szefa Nissana Carlosa Ghosna w Stambule. Dotychczas zatrzymano siedem osób - poinformowała w czwartek turecka telewizja NTV.

W czwartkowym wywiadzie telefonicznym dla Kyodo wieloletni przyjaciel Ghosna Imad Ajami wskazał, że menedżer został przeszmuglowany do prywatnego odrzutowca wewnątrz futerału na instrumenty. Został w nim wywieziony ze swojej tokijskiej rezydencji po tym, gdy zespół muzyczny dostarczył skrzynie do domu w związku z odbywającą się tam imprezą świąteczną.

"Jestem w Libanie i nie będę dłużej przetrzymywany jako zakładnik przez oszukańczy japoński system wymiaru sprawiedliwości, w którym domniemana jest wina, szerzy się dyskryminacja i w którym odmawia się podstawowych praw człowieka" - zaznaczył Ghosn w oświadczeniu upublicznionym przez jego amerykańskiego przedstawiciela w poniedziałek.

"Nie uciekłem przed sprawiedliwością, uciekłem przed niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi. Teraz mogę w końcu swobodnie komunikować się z mediami" - dodał były szef Nissana.

Po raz pierwszy Ghosn został aresztowany w Tokio w listopadzie 2018 roku w związku z podejrzeniami o nadużycia finansowe. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 mld jenów (blisko 9 mln dolarów) w marcu 2019 roku opuścił areszt w Tokio.

Po raz drugi został aresztowany w kwietniu pod zarzutem poważnego naruszenia zaufania. Tym razem japońska prokuratura oskarżyła Ghosna o to, że zmusił filię Nissana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do przelania 10 mln dolarów na konta Suhail Bahwan Automobiles - firmy będącej dystrybutorem marki na terytorium Omanu - w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2018 roku. Pięć mln z tej sumy miało potem trafić na rachunki oszczędnościowe libańskiej spółki inwestycyjnej Good Faith Investments, która de facto należy do Ghosna.

Jeszcze w tym samym miesiącu, po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 mln jenów (4,5 mln USD), wyszedł z aresztu. Według obrońców Ghosna jego ostatnie aresztowanie było nielegalne i miało na celu przerwanie przygotowań do pierwszej rozprawy oraz wymuszenie na ich kliencie przyznania się do winy.