PropTech Festival 2021: oto technologie dla nieruchomości, które zwyciężyły w plebiscycie

BauApp, Zdrowy Budynek, Inteligentna Folia Sonte - oto rozwiązania, które zwyciężyły w czwartej edycji PropTech Festivalu, plebiscytu skierowanego do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości. Zwycięzców ogłosiliśmy podczas Gali Prime Property Prize 2021 podsumowującej pierwszy dzień Property Forum 2021

To był prawdziwy maraton z proptechem. Za nami półfinał i finał PropTech Festivalu 2021 - jednego z najciekawszych punktów programu Property Forum. Ale i jednego z ważniejszych – rola nowoczesnych technologii w rozwoju rynku nieruchomości nigdy wcześniej nie była tak istotna, jak dziś!



W PropTech Festivalu 2021 zwyciężyły rozwiązania:



BauApp - aplikacja dla deweloperów i generalnych wykonawców do koordynowania inwestycji na wszystkich jej etapach (BauApp Polska);



Inteligentna Folia SONTE - ciekłokrystaliczna folia do zastosowania w przestrzeniach komercyjnych i prywatnych (Sonte Poland);



Zdrowy Budynek- zintegrowany zestaw rozwiązań do kontroli i korygowania warunków panujących w budynku (Sabur sp. z o.o.).

