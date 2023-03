Prosty sposób na fake news. Indie odcinają dostęp do internetu

Władze Indii odcięły dostęp do internetu 27 milionom mieszkańców w stanie Pendżab. Najpierw władze tego stanu ogłosiły 24-godzinny zakaz korzystania z internetu, obecnie został przedłużony do wtorkowego (21 marca) południa - informuje amerykańska stacja telewizyjna CNN.

Blokada internetu to część działań związanych z poszukiwaniami separatysty sikhijskiego Amritpala Singha. Policja w północnoindyjskim Pendżabie uzasadniła odcięcie internetu koniecznością utrzymanie prawa i porządku oraz powstrzymania rozprzestrzeniania się fake newsów czyli fałszywych informacji.

Dramatyczne sceny nagrane na wideo i wyemitowane w lokalnej telewizji pokazały setki zwolenników Singha, niektórzy trzymający miecze i kije, idących ulicami Pendżabu. Jak podała policja, co najmniej 112 osób zostało aresztowanych.

Przez dziesięciolecia niektórzy Sikhowie domagali się utworzenia w stanie Pendżab niezależnego państwa o nazwie Khalistan. Przez lata wybuchały na tym tle gwałtowne, w wyniku których zginęło wiele osób. Ruch Khalistan jest zdelegalizowany i uważany przez rząd Indii za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Przemoc osiągnęła punkt kulminacyjny w czerwcu 1984 r., kiedy armia indyjska zaatakowała Złotą Świątynię w Amritsar, najświętszą świątynię sikhizmu, aby schwytać uzbrojonych separatystów. Zginęły setki ludzi, a znaczną część budynku zamieniła się w gruzy. Masakra wstrząsnęła społecznością Sikhów, a była premier Indii Indira Gandhi, która zarządziła operację w świątyni, została zamordowana przez swoich sikhijskich ochroniarzy.

Przerwy w dostępie do internetu stają się coraz bardziej powszechne w Indiach, które mają ponad 800 milionów internautów. Po Chinach jest to druga co do wielkości populacja cyfrowa na świecie.