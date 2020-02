Protest przed domem Zuckerberga przeciwko kłamstwom w reklamach politycznych

Kilkudziesięciu uczestników protestu przed domem Marka Zuckerberga w San Francisco domagało się od prezesa Facebooka wprowadzenia zakazu reklam politycznych, w których zawarte są kłamstwa bądź wprowadzające w błąd twierdzenia - podał serwis Cnet.

Protestujący trzymając kolorowe transparenty krzyczeli "Obudź się, Zuck!". Demonstracja trwała niemal godzinę i zdaniem Cnetu stanowi przypomnienie o tym, że krytycyzm wobec Facebooka i jego roli w demokracji nieustannie narasta. Przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w listopadzie tego roku, dezinformacja i możliwy wpływ na przebieg elekcji oraz pogłębianie podziałów pomiędzy Amerykanami jest głównym problemem, z jakim boryka się największy serwis społecznościowy na świecie - podkreśla serwis.

Protestujący przed domem prezesa Facebooka domagali się również, aby serwis przestał pozwalać politykom na kierowanie reklam do szczegółowo definiowanych grup społecznych w oparciu o proces mikrotargetowania, a także zapobiegał wykorzystaniu go do manipulowania wyborcami.

Pomimo krytyki ze strony celebrytów i polityków, Facebook trwa przy swojej decyzji, by reklamy polityczne nie podlegały zewnętrznej, eksperckiej weryfikacji pod kątem zgodności przekazu z faktami. Mark Zuckerberg wielokrotnie argumentował, że użytkownicy Facebooka powinni dokonywać oceny wypowiedzi polityków samodzielnie.

Google ograniczyło mikrotargetowanie reklam politycznych, Twitter zaś całkowicie zakazał ich na swojej platformie - przypomina Cnet. Podczas protestu wśród uczestników wybrzmiały również wypowiedzi wzywające koncern do podziału na mniejsze firmy, a samego Zuckerberga do rezygnacji ze stanowiska. Prezes koncernu był także krytykowany za spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.