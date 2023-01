Prywatne media alarmują: Polacy dostaną gorszą ofertę, za którą zapłacą więcej

Zmiany w projekcie noweli prawa komunikacji elektronicznej (Lex Pilot) nie przyniosły pożądanych zapisów dla branży mediów prywatnych. Nadal programy telewizji publicznej będą miały m. in. uprzywilejowane miejsce na pilocie.

Kanały telewizji publicznej mają mieć pierwszeństwo na pilocie telewizyjnym.

Wbrew zapowiedziom rządu poprawki w Lex Pilot miały zdaniem prywatnych nadawców charakter kosmetyczny.

Strona rządowa wykazała chęć do prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie Lex Pilot.

9 grudnia 2022 roku do Sejmu trafiły dwa rządowe projekty ustaw: prawo o komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające ustawę - prawo komunikacji elektronicznej. W projekcie ustawy rząd proponuje, by obowiązek must carry must offer (czyli zasadę, jakie programy muszą obowiązkowo być w ofercie operatorów) obejmował z mocy samej ustawy operatorów rozprowadzających kanały w sieci telekomunikacyjnej z wyłączeniem podmiotów rozprowadzających kanały w naziemnej telewizji cyfrowej. Chodzi zatem o takie podmioty jak operatorzy sieci kablowych czy operatorzy platform satelitarnych, a także operatorzy IPTV, jak również inne podmioty świadczące usługi dostępu do rozprowadzanych kanałów w określonych lokalizacjach, niezależnie od tego, czy są oni operatorami sieci telekomunikacyjnych. W konsekwencji lista ustawowa kanałów obejmowałaby TVP1, TVP2, TVP3 (właściwy dla danego obszaru), TVP Info i TVP Kultur,a a wyłączone z niej byłyby Polsat czy TVN.

Te przepisy budzą sprzeciw branży prywatnych mediów

Uprzywilejowanie na pilocie programów telewizji publicznej, wybieranie kanałów obowiązkowych przez KRRiT oraz narzucenie sprzedaży telewizji w modelu pojedynczych kanałów nie zostały usunięte w zaproponowanych poprawkach do projektu noweli Prawa Komunikacji Elektronicznej (Lex Pilot).