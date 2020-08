Przedsiębiorstwa: FTC powinna odwołać się od wyroku ws. Qualcommu

Grupa przedsiębiorstw zaapelowała do Federalnej Komisji Handlu USA (FTC), by odwołała się od ostatniej decyzji sądu ws. praktyk licencyjnych Qualcommu. Krytycy zarzucają firmie nadużywanie pozycji rynkowej, a w wyroku na jej rzecz widzą groźny precedens.

Przedsiębiorstwa krytykują niedawną decyzję Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu cofającą wyrok niższej instancji wymuszający zmianę praktyk licencyjnych dostawcy podzespołów z San Diego.

Federalna Komisja Handlu zarzuca Qualcommowi nadużywanie pozycji rynkowej ze szkodą dla konsumentów w związku z wymuszaniem na producentach telefonów podpisywanie umów licencyjnych przed sprzedaniem im czipów. W maju 2019 r. sędzia Lucy Koh uznała, że firma, do której należą kluczowe patenty związane z łącznością bezprzewodową, "dławiła konkurencję", i nakazała zmianę praktyk licencyjnych.

Qualcomm odwołał się od wyroku Koh i 11 sierpnia br. uzyskał korzystny dla siebie werdykt trzyosobowego panelu sądu apelacyjnego. Sygnatariusze datowanego na poniedziałek apelu skierowanego do FTC nalegają jednak, by agencja doprowadziła do ponownego rozpatrzenia sprawy przez pełny skład sędziowski, obawiając się, że utrzymanie wyroku posłuży jako precedens "destabilizujący ekosystem standardów poprzez promowanie nadużywania pozycji rynkowej uzyskanej przez wspólne opracowywanie norm".

Wśród spółek, które zwróciły się do Komisji, znaleźli się konkurenci Qualcommu na rynku półprzewodników - Intel i MediaTek - oraz korzystający z technologii firmy producenci samochodów, m.in. Daimler, Tesla, Ford i Honda. Jak odnotowuje agencja Reutera, kwestie związane z technologiami łączności i koniecznymi do jej obsługi podzespołami stają się coraz ważniejsze dla firm motoryzacyjnych. Wynika to z upowszechniania się pojazdów łączących się z internetem oraz rozwoju nowych rozwiązań, m.in. systemów jazdy autonomicznej.

Rzecznik FTC odmówił Reuterowi komentowania sprawy.