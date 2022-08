"Przedsiębiorstwo 4.0, 360°" - kluczowa książka dla nowoczesnego przemysłu

Pod redakcją prezesa firmy APA Group Artura Pollaka powstała książka "Przedsiębiorstwo 4.0, 360°- rekomendacja dobrych praktyk", która stanowi kompleksowy przewodnik po cyfryzacji przedsiębiorstwa, dostarczając menedżerom niezbędnej w tym zakresie wiedzy.

Publikacja "Przedsiębiorstwo 4.0, 360°- rekomendacja dobrych praktyk" zawiera:

praktyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia nowoczesnej firmy,

rzeczywiste przykłady zastosowań,

symulacje wdrożeń,

interaktywne strony z narzędziami i multimediami,

opinie oraz rekomendacje ekspertów z wielu dziedzin.

- Wszystko zostało podłączone do globalnej sieci - internetu. Za pomocą kilku kliknięć sprawdzamy kursy walut, pogodę panującą w innych częściach świata, nastroje społeczne i polityczne panujące w innych częściach świata. Komunikujemy się w różnych językach nawiązując relacje biznesowe dzięki elektronicznym tłumaczom. Geografia i nawigacja stały się niewyobrażalnie wręcz proste. Wiemy, ile czasu zajmie nam dojazd z Warszawy do Barcelony, jaki będzie koszt podróży, gdzie natrafimy na utrudnienia w ruchu - zwrócił uwagę przy okazji premiery książki Artur Pollak, prezes technologicznej firmy z Gliwic APA Group, który jest redaktorem merytorycznym publikacji.

- Świat się skurczył, mamy dostęp do praktycznie każdej potrzebnej informacji, ale to również powoduje powstanie informacji niepotrzebnych, które znacznie utrudniają podejmowanie decyzji. Ważne zatem, aby poznać zasady funkcjonowania cyfrowego świata i skutecznie poddawać analizie docierające do nas dane - dodał.

Książka w formie drukowanej i cyfrowej

- Aby zmaterializować możliwości biznesowe, konieczna jest transformacja technologii, organizacji, zasobów i komunikacji tak aby firma stała się elastyczna, zdolna do ciągłej adaptacji do zmieniającego się otoczenia, mogła reagować na indywidualne potrzeby klientów i szybciej wprowadzać produkty na rynek. Chcąc nie chcąc przedsiębiorcy musieli wyruszyć w technologiczną podróż - powiedział z kolei dr Lars Björn Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska i wydawca książki.

Wydanie drukowane dostępne po kontakcie z APA Group. Publikację można też pobrać w formie elektronicznej na stronie firmy.

