Przeglądarka Chrome ostrzeże przed wypełnieniem podejrzanego formularza

Przeglądarka Google Chrome będzie ostrzegać użytkowników przed wypełnieniem podejrzanych formularzy w internecie - zapowiedział koncern z Mountain View. Nowa funkcja będzie dostępna w wersji M86 najpopularniejszego programu do surfowania po sieci.

Chrome będzie ostrzegać użytkowników w sytuacjach, kiedy formularz, jaki będą chcieli wypełnić, znajdzie się na bezpiecznych stronach internetowych (posiadających protokół https), będzie tam jednak umiejscowiony w sposób niezabezpieczony. Zespół odpowiedzialny za rozwój przeglądarki doszedł do wniosku, że formularze tego typu należy traktować jako ryzyko dla bezpieczeństwa i prywatności użytkowników Chrome'a. Informacje, które osoby wypełniające formularz przekazują z jego użyciem do witryny, na której się znajduje, mogą zostać przechwycone przez potencjalnych cyberprzestępców. Tym samym, hakerzy mogą zyskać dostęp np. do danych kart kredytowych czy innych wrażliwych informacji, o jakie często jesteśmy proszeni w internecie - uważa Google.

Chrome nie tylko ostrzeże użytkowników o możliwym ryzyku, ale również zablokuje w przypadku takich formularzy funkcję automatycznego ich wypełniania danymi wcześniej zapisanymi w przeglądarce - czytamy na blogu firmowym. Jednocześnie blokada automatycznego wypełniania nie obejmie haseł, które przeglądarka przechowuje w menedżerze.

Zdaniem zespołu w sytuacji ryzykownego formularza wciąż lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przez użytkownika unikalnego hasła, jakie podpowiada przeglądarka i automatycznie zapisuje je w menedżerze, niż wykorzystywanie powtarzalnej frazy, którą już zabezpieczone są inne konta internetowe danej osoby.

Inżynierowie Chrome'a w swoim wpisie zachęcają również, aby operatorzy stron internetowych przechodzili na witryny w pełni wspierające protokół https i gwarantujące przez to użytkownikom wyższy poziom bezpieczeństwa przesyłu danych, również w przypadku formularzy gromadzących informacje na potrzeby sprzedaży czy świadczenia usług.