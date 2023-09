Przeglądarka Opera GX oferuje funkcję zmieniania historii przeglądania po śmierci użytkownika

Nie chcesz, by po twojej śmierci najbliższa rodzina dowiedziała się, jakie bzdury oglądałeś w internecie? Przed taką kompromitacją chroni nowa funkcja przeglądarki Opera GX. W chwili śmierci użytkownika zmienia ona podejrzane linki w historii przeglądania na takie, które przedstawią go w lepszym świetle.

Każdemu zdarza się przeglądać w internecie strony, o których wolałby nikomu nie mówić. Serwisy z pirackimi filmami czy głupawymi grami, strony z durnymi memami, portale randkowe czy erotyczne - to nie jest coś, czym chcemy się chwalić. A co, jeśli umrzemy i nasi bliscy postanowią sprawdzić, czego szukaliśmy w sieci? Przed taką pośmiertną wpadką zabezpiecza nowy wynalazek twórców norweskiej przeglądarki Opera GX. Chodzi o funkcję "Fake My History". Jeśli ją włączysz, to po 14 dniach braku aktywności w przeglądarce wszystkie podejrzane linki w historii przeglądania zostaną zamienione na wcześniej ustalone bezpieczne opcje, jak "oferty lokalnego wolontariatu" czy "instrukcję budowy domku dla ptaków".

Realne adresy stron internetowych, które mają być użyte do stworzenia fałszywej historii, można wybrać z bazy propozycji. Większość z nich dotyczy działalności charytatywnej i "odpowiedzialnego" stylu życia. Jeśli czyjaś historia wyszukiwania jest bardzo obszerna, niektóre adresy zostaną wykorzystane kilkakrotnie, co zdaniem twórców przeglądarki podnosi wiarygodność sfabrykowanej historii, bo przecież to naturalne, że na ulubione strony zaglądamy wielokrotnie. "Fake My History to funkcja opcjonalna, bo nie chcemy na siłę usuwać historii komuś, kto właśnie zrobił sobie dwutygodniowy urlop. A niecierpliwi mogą kliknąć "Pretend I'm already dead" (udawaj, że już nie żyję), wtedy ich historia przeglądania zostanie natychmiast zastąpiona nową, poprawioną wersją" - tłumaczy w rozmowie z "Mail Online" dyrektor produktu, Maciej Kocemba.

Funkcja pojawia się w Operze w momencie, gdy ponad jedna trzecia Brytyjczyków przyznaje, że szpieguje urządzenia swoich partnerów. Liczne doniesienia o cyberprzestępczosci i oszustwach przypominają, że kwestia prywatności w Internecie wciąż wymaga uwagi. Twórcy Opery GX zapewniają jednak, że funkcja "Fake My History" nie może zostać wykorzystana do ukrywania przestępstw. "Musimy odróżnić historię przeglądania od historii wyszukiwania. Fake My History zmienia historię przeglądania, ale nie wyszukiwania. Regularne czyszczenie historii przeglądania jest zalecaną praktyką dotyczącą prywatności i bezpieczeństwa we wszystkich przeglądarkach" - podkreśla Kocemba. (PAP Life)

agf/ gra/