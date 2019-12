Przejęcie Fitbita przez Google pod lupą resortu sprawiedliwości

Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości zbada sprawę przejęcia producenta opasek fitnessowych Fitbit przez Google'a. Resort zainteresowany jest przede wszystkim kwestią uzyskania przez koncern dostępu do danych użytkowników opasek Fitbita - informują media.

Według dziennika "New York Post", choć sprawami przejęć innych firm przez Google zazwyczaj zajmowała się Federalna Komisja Handlu, tym razem wartej 2,1 mld dolarów transakcji przyjrzy się resort sprawiedliwości, który obecnie już prowadzi szersze dochodzenie ws. praktyk biznesowych koncernu z Mountain View.

Firma odmówiła skomentowania tej sprawy, odsyłając dziennikarzy do oświadczenia dyrektora działu sprzętowego w Google Ricka Osterloha, który zapewniał o przejrzystości praktyk względem danych użytkowników Fitbita.



"Nigdy nie sprzedamy tych danych, a informacje zdrowotne z Fitbita nie będą wykorzystywane do reklam Google. Użytkownicy opasek zyskają również możliwość wglądu, przeniesienia i usunięcia swoich danych" - napisał w listopadzie Osterloh na blogu firmowym.

Serwis Cnet zwraca uwagę, że informacja o zainteresowaniu ministerstwa sprawiedliwości USA kwestią pozyskania danych z Fitbita przez Google zbiega się w czasie z wieloma toczącymi się już przeciwko gigantowi postępowaniami antymonopolowymi. W USA działania takie podjęli prokuratorzy generalni 48 stanów, którzy badają obecnie możliwe nadużycia koncernu w branży reklamy internetowej i wyszukiwania treści w sieci.

Google w przeszłości budziło również kontrowersje co do swoich praktyk dotyczących danych zdrowotnych - przypomina Cnet. Dwa lata temu koncern podpisał umowę z uniwersytetem w Chicago i jednym z większych centrów medycznych dotyczącą możliwości wykorzystania danych pacjentów do ulepszania analizy prewencyjnej w zapobieganiu chorobom. W lipcu wszystkie strony umowy otrzymały pozew zbiorowy, który oskarża placówkę medyczną o przekazywanie Google'owi danych pacjentów bez usunięcia informacji identyfikujących poszczególne osoby. Sprawa dotyczy "setek tysięcy" osób. Google twierdzi, iż postępowanie firmy jest zgodne z prawem. Uniwersytet w Chicago natomiast ocenia pozew i zawarte w nim zarzuty jako "niemerytoryczne".