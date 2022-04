Przemysł 4.0 czeka na przyspieszenie. Zapraszamy na panel podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Przemysł 4.0 to w ostatnich latach bardzo popularny obiekt dyskusji. Czy równie dobrze radzi sobie w praktyce codziennego funkcjonowania firm? Jak można przyspieszyć wprowadzanie rozwiązań cyfrowych i jakiego wsparcia wymaga ich upowszechnianie? To jedne z zagadnień. Jakim poświęcimy sesję „Przemysł 4.0” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Przemysł 4.0: dojrzała koncepcja, który wciąż wydaje skromne owoce.

Gdzie szukać i jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce?

Sesja z udziałem analityków i praktyków przemysłu już w poniedziałek, 25 kwietnia w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Na temat Przemysłu 4.0 rozmawiamy od dawna. Pokazujemy jego możliwości, sposób w jaki może zmienić produkcję i funkcjonowanie zakładów. W tym roku chcemy spojrzeć na to, co w praktyce udało się już osiągnąć, a jakie wąskie gardła firmy napotykają po drodze. Podpowiemy także, jak niektóre z nich pokonać. W dużej mierze są to wyzwania wynikające z braków infrastruktury i powolnego rozwoju części rozwiązań z zakresu telekomunikacji, zarówno 5G, jak i sieci LTE450.

- Bez zwiększenia efektywności łączności trudno będzie wykorzystać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI) np. w produkcji przemysłowej, zarządzaniu połączeniami kolejowymi czy też podniesieniu zdolności przeładunkowej nowoczesnych portów. Prywatne sieci telekomunikacyjne umożliwiają obniżenie kosztów związanych z wykorzystaniem łączy stałych, są szybsze, bardziej niezawodne i łatwiej sprawować nad nimi kontrolę. Cellnex wdrożył takie rozwiązanie dla jednego ze swoich klientów w centrum testowym w Niemczech, gdzie udało się osiągnąć bardzo niskie parametry, jeśli chodzi o opóźnienia przesyłu danych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu poufności danych - mówi Mikołaj Skipietrow, dyrektor ds. sprzedaży Cellnex Poland, jeden z uczestników sesji. Sieci prywatne, wdrożenia i usprawnienia jakie umożliwiają bądą jednym z tematów dyskusji podczas sesji „Przemysł 4.0”.

W czasie sesji będziemy dyskutować o tym, dlaczego dojrzała koncepcja Przemysłu 4.0 przynosi na razie dość skromne owoce. Zastanowimy się na ile pandemia przyspieszyła wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań? Gdzie szukać i jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce? Co jest w tym wypadku najbardziej potrzebne - zaufanie i wiedza, finansowanie i wsparcie instytucjonalne, infrastruktura i konkurencyjność? Spróbujemy nakreślić idealne warunki jakie należy spełnić by przemysł 4.0 skuteczniej wchodził do polskich firm. Spojrzymy też dalej, na Przemysł 5.0, na technologie kognitywne, samouczące się maszyny, roboty wykorzystujące przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) czy coboty.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni: Michał Janasik, wiceprezes ds. finansów i komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Jarosław Łukasiewicz, CEO, Vetasi, Artur Pollak, prezes zarządu, APA Group, Mikołaj Skipietrow, Commercial Director, Cellnex Poland, Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej, Amica SA, Anna Timofiejczuk, dziekan, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska oraz Paulina Zadura, dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sesja „Przemysł 4.0" odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. w godzinach 14.30-16.00 w sali Wielofunkcyjnej F.

