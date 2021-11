Przemysł 4.0 nie ma alternatywy. Potrzebne jest jednak 5G

Od wdrażania rozwiązań z dziedziny przemysłu 4.0 nie ma odwrotu, a istotną rolę w zwiększaniu skali komunikacji maszyn i urządzeń będzie odgrywać technologia 5G.

Czas na realne działanie

Zobacz również: "Nie można traktować 5G jako wyłącznie technologii" - Druga sprawa jest taka, że sieć 5G ma tę właśnie charakterystykę, że jest w stanie połączyć ze sobą bardzo wiele urządzeń naraz, dlatego mówimy o machine to machine, IoT itd. Jak przechodziłem do Huawei dwa lata temu, to mówiło się, że będzie milion urządzeń na kilometr kwadratowy, dziś już się mówi, że będzie pięć milionów urządzeń na kilometr kwadratowy, co pokazuje, jak te statystyki rosną - dodał.- A trzecia rzecz - rzeczywiście 5G będzie w stanie przesyłać dane z dużo większą prędkością i będzie bardzo łatwo wdrażalne, bo wystarczy postawić maszt, a nie kopać rowy i przeprowadzać kable. Maszt jest w stanie od razu działać i mając wysoką częstotliwość, te dane przesyłać - zaznaczył.Z kolei Ireneusz Borowski, menedżer na Polskę w Dassault Systèmes, stwierdził, że wdrażania rozwiązań z dziedziny przemysłu 4.0 nie powinniśmy traktować jako rewolucji, tylko jak cierpliwe i konsekwentne działanie na zasadzie ewolucji.- To wszystko, co dziś widzimy, to jest pewnego rodzaju ewolucja. Interpretowałbym właśnie przemysł 4.0 jako pewnego rodzaju ewolucję. Jak zaczynać? Ewolucyjnie, każdy element rozwijając po kolei, usprawniając. To jest jedyna sensowna droga. Bo oczywiście możemy zacząć od rewolucji, zburzyć wszystko i zbudować od nowa, tylko po pierwsze kto to sfinansuje, po drugie ile to zajmie czasu. A to są ogromne pieniądze i nie mamy jeszcze pewności, jak sytuacja będzie wyglądała za rok, dwa, trzy - powiedział.Zgodził się z nim Ryszard Hordyński, zwracając uwagę, że wokół każdej nowej technologii jest zawsze dużo szumu, ale to nie znaczy wcale, iż mamy do czynienia z gwałtownymi zdarzeniami.- To jest taki typowy hype. Zawsze jak jest coś nowego, to najpierw wszyscy się tym zachłystują, wszystkie indeksy rosną, a potem nagle okazuje się, że gorzej jest, jak to się wdraża i jak dochodzi do życiowego wdrożenia i tu taka sama jest sytuacja. Rzeczywiście był taki zachwyt i teraz jest moment, kiedy trzeba wziąć się do roboty - stwierdził przedstawiciel Huawei Polska.- Na koniec dnia we wszystkich projektach informatycznych najtrudniejsza nie jest informatyka, tylko projekt i analiza, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić. A przemysł 4.0 czy automatyzacja to są projekty bliskie informatyce. Żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, trzeba mieć przede wszystkim pomysł, trzeba wiedzieć, jak to zaprojektować, zorientować się, jakie mamy otoczenie w firmie, a potem zacząć to wykonywać - dodał.- Z perspektywy mojej czy mojej firmy w przemyśle 4.0 najważniejsze są dane, bo tych danych jest ogromna ilość. Chodzi o ich zbieranie z dużą prędkością, analizowanie, przetwarzanie i potem wyciąganie z tego wniosków. Żeby te dane mogły być zbierane i przetwarzane, to rzeczywiście kluczowa jest komunikacja, ale nie tylko komunikacja jako taka, ale także technologie, które są zbliżone do tego, np. chmura czy też sztuczna inteligencja. Te wszystkie technologie dopiero razem mogą powodować użycie koncepcji przemysłu 4.0 z sukcesem - podsumował Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.