Przemysł 4.0 tematem II konkursu w Programie NEON

Rozwój cyfryzacji i automatyzacji monitoringu czynników korozyjnych na instalacjach produkcyjnych, systemach logistycznych i stacjach paliw to tematyka II konkursu Programu NEON, ogłoszonego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia PKN ORLEN oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt, który zwycięży w konkursie, otrzyma 8 mln zł od PKN ORLEN i NCBR na dalsze badania i rozwój. Nabór wniosków rozpocznie się 27 stycznia 2023 r.

PKN ORLEN wdraża wiele cyfrowych systemów w zakresie bezpieczeństwa procesowego w obszarze monitorowania i przeciwdziałania korozji oraz rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, jednak dynamiczny rozwój Spółki powoduje potrzebę poszukiwania kolejnych usprawnień, w tym właśnie innowacji w dziedzinie korozji materiałowej. Istotność tej tematyki wynika chociażby z faktu, że procesy korozji materiałowej identyfikowane są w większości procesów produkcyjnych opartych na surowcach i wsadach chemicznych, a ich różnorodność i intensywność wynika ze zróżnicowania warunków procesowych, szczególnie temperatury i ciśnienia czy mechanizmu reakcji chemicznych.

– To nie przypadek, że Wspólne Przedsięwzięcie, które realizujemy we współpracy z PKN ORLEN, łączy w sobie elementy transformacji zielonej oraz cyfrowej. Mamy świadomość, że ta pierwsza nie dokona się bez drugiej, one wzajemnie się uzupełniają i napędzają. Dlatego drugi konkurs NEON – w obszarze Przemysłu 4.0 – będzie się koncentrował na transformacji cyfrowej. Jestem przekonany, że przedsiębiorcy i naukowcy zgłoszą wiele ciekawych pomysłów na systemy czy aplikacje, które będą kontrolować i monitorować tempo procesów korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej, wykorzystując uczenie maszynowe lub algorytmy sztucznej inteligencji – powiedział dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.