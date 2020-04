Przemysł 4.0 to nie tylko IT. Istotne są nawet hale

Przemysł 4.0. zakłada optymalizację procesów produkcyjnych dzięki integracji inteligentnych maszyn i systemów IT. Ma to prowadzić do osiągnięcia większej wydajności i elastyczności, również przy zmianie asortymentu. Industry 4.0 powinno też wnosić nową jakość dla pracowników.

Alternatywa w stali

Hale namiotowe cechuje również krótki czas budowy. Kompleksowe wykonanie takiego obiektu, dostosowanego do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstw, jest możliwe już w miesiąc. Dodatkowo dla hal o przeznaczeniu tymczasowym (do 180 dni) nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Należy jedynie zgłosić zamiar budowy hali w odpowiednim urzędzie.- Duże znaczenie ma również fakt, że budowa hal namiotowych w żaden sposób nie ogranicza potencjalnej rozbudowy obiektu. Ma to szczególne znaczenie dla firm, którym zależy na szybkim rozszerzeniu produkcji lub powiększeniu powierzchni magazynowej - zwraca uwagę Rafał Łukasiuk.- Z kolei dla przedsiębiorstw biorących pod uwagę zmianę lokalizacji swojego zakładu, z pewnością istotnym ułatwieniem będzie możliwość łatwego demontażu i relokacji obiektu - dodaje.Nowoczesne zakłady produkcyjne coraz częściej biorą pod uwagę również wykorzystanie hal stalowych. O ile hale namiotowe pełnią najczęściej funkcje magazynowe lub są obiektami wspomagającymi w infrastrukturze przemysłowej czy rolniczej, o tyle hale stalowe, jako budynki o znacznie bardziej zaawansowanej budowie, można wykorzystać do dowolnych celów przemysłowych czy komercyjnych.Jedną z najbardziej istotnych cech idei przemysłu 4.0 jest optymalizacja. Hale w konstrukcji stalowej nie tylko optymalizują koszty i czas realizacji, ale również codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Halę stalową (w mniejszym zakresie również namiotową) wyposaża się w odpowiednie instalacje branżowe i rozwiązania, pozwalające dostosować obiekt do funkcjonowania w konkretnej branży (np. wentylację, ogrzewanie, obsługę doków załadunkowych).- Hale stalowe sprawdzą się niemal w każdej branży - twierdzi Krzysztof Nowosielski, prezes ASBO, polskiego producenta hal.- Możliwość przeniesienia całej działalności wraz z powierzchnią biurową do hali stalowej to duża zaleta. Dlatego też obiekty te znalazły zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia, między innymi w takich obszarach jak produkcja komponentów dla automotive, elementów wykończeniowych dla branży budowlanej, stolarki okiennej, opału czy wszelkiego rodzaju sortowni - podsumowuje.