Przemysł 4.0 to za mało. Będziemy mieć przemysł 5.0

Choć wiele mówi się o przemyśle 4.0, to tak naprawdę powinniśmy być już gotowi na działanie w warunkach przemysłu 5.0, gdzie oprócz maszyn i systemów cyfrowych liczy się też sam człowiek.

Ireneusz Borowski, menedżer na Polskę francuskiej firmy technologicznej Dassault Systèmes, przyznaje, że choć nie przepada za nazewnictwem typu „przemysł 4.0”, to nie powinno umykać naszej uwadze to, co właśnie się dzieje, a swoim zakresem wybiega już poza ramy powszechnie przyjęte dla przemysłu 4.0.

- Przemysł 4.0 jest skoncentrowany wokół automatyzacji, robotyzacji i generalnie pomija człowieka. W definicji przemysłu 5.0, w pewnej ewolucji, dodaje się człowieka - tłumaczy.

To właśnie fakt, że człowiek bez problemu może działać w oparciu o swoje doświadczenie w połączeniu z coraz bardziej zaawansowanymi technologiami, ma przynosić nowe możliwości i korzyści.

- Kiedy możemy korzystać z doświadczenia człowieka, ten element powoduje przeskoczenie o jeden stopień wyżej w całym procesie - mówi Ireneusz Borowski. O jeden stopień właśnie w stronę przemysłu 5.0.

Postawienie człowieka w centrum procesu sprzyja też wdrażaniu polityk ESG przez przedsiębiorstwa.

- Dzięki temu po pierwsze technologia jest bliżej ludzi, po drugie odpowiada na wszystkie wyzwania środowiskowe i uwzględnia wymagania i ochronę środowiska. Przez to możemy tworzyć produkty bardziej zrównoważone - przekonuje przedstawiciel Dassault Systèmes, z którym rozmawialiśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

- Nie chciałbym zawężać tego tematu do samej produkcji. Musimy spojrzeć na proces bardziej holistycznie. Produkcja jest jednym z elementów całego procesu. To oznacza, że w pewnym momencie są produkty tworzone, opracowywana technologia, definiowane komponenty, podwykonawcy, proces produkcyjny, dystrybucja, a dalej mówimy o utylizacji czy recyclingu i w ten sposób tworzymy gospodarkę zamkniętą - zastrzega.

I właśnie gospodarka obiegu zamkniętego ma być kolejnym istotnym zjawiskiem wyróżniającym przemysł 5.0.

- Jeżeli dodamy do definicji przemysłu 4.0 czynnik gospodarki zamkniętej, to wchodzimy na kolejny poziom - konkluduje Ireneusz Borowski.