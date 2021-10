Przemysł i ochrona zdrowia w fazie burzliwych zmian

Internet Rzeczy udowadnia, że sieć ma praktyczne zastosowanie. Inteligencja rzeczy wraz z mobilną technologią piątej generacji 5G niesie ze sobą nowe możliwości. Wiele ciekawych wdrożeń stało się udziałem polskich start-upów. Cyberbezpieczeństwo, źródła finansowania, certyfikacja i nowe wyzwania dla programistów oraz pracowników w firmach stały się osią debaty „Internet Rzeczy”w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Na usługach ochrony zdrowia

Nie brakuje pieniędzy

Przemysłowy Internet Rzeczy

Internet Rzeczy w ochronie zdrowia umożliwia połączenie wszystkich urządzeń w jedną sieć. Wykorzystanie telemedycyny może w znaczący sposób poprawić życie pacjentów stających się najważniejszym ogniwem, wokół którego koncentruje się system. Nowe technologie mają też za zadanie wspierać procesy leczenia, budować pozytywne relacje pacjent-lekarz.O wykorzystaniu Internetu Rzeczy w obszarze medycyny wypowiadał się podczas panelu dr hab. inż. Paweł Śniatała, profesor Politechniki Poznańskiej.- Politechnika Poznańska jest, w konsorcjum z innymi europejskimi uczelniami, wykonawcą grantu Horyzont 2020, który ma m.in. na celu poprawę jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową. Ogromne pakiety gromadzonych danych na temat stanu zdrowia pacjenta, dzięki Internetowi Rzeczy, przekazywane są do ośrodków, które na bieżąco mogą reagować, proponując odpowiednią terapię - opowiadał Paweł Śniatała.Jak zauważył, można też monitorować chorego, stwierdzić na podstawie pomiaru liczby wykonanych kroków, czy wystarczająco dużo on się porusza, proponując mu różne dodatkowe aktywności.- Dotyczy to również sfery psychologicznej, która jest niezwykle ważna. Możemy zaproponować pacjentowi np. wykonanie ładnego zdjęcia zachodu słońca... Z pozoru brzmi to trywialnie, ale pozwala to mu przestać myśleć o ciężkiej chorobie. Taka stała interakcja z pacjentem niesie skutki terapeutyczne - tłumaczył Paweł Śniatała. - Ale ważna jest też stała interakcja z lekarzem, który na bieżąco otrzymuje aktualne dane na temat stanu zdrowia pacjenta. Internet Rzeczy wykorzystuje się nie tylko np. w przypadku tzw. smart opasek, ale również w dyskretnym oprzyrządowaniu mieszkań, o którym dużo dziś mówi się w kontekście „inteligentnych domów”.Internet Rzeczy w Polsce ma rozwijać się, według założeń Ministerstwa Cyfryzacji, w wielu obszarach: przemyśle, finansach i ubezpieczeniach, infrastrukturze energetycznej, rolnictwie, ochronie środowiska, transporcie i logistyce, ochronie zdrowia czy w telekomunikacji oraz w inteligentnych miastach.O tym, jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może wesprzeć Internet Rzeczy w Polsce, mówił Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora NCBiR.- Pieniędzy na projekty „cyber” jest bardzo dużo, są natomiast problemy z ich wydaniem... Kłopot stanowi np. przeniesienie IP (Intellectual Property) z jednostek naukowych do start-upów, gdyż nie sprzyja temu polski system prawny. Kolejną rzeczą jest znaczący udział instytucji stanowiących własność Skarbu Państwa, które nie są skłonne do inwestowania w ryzykowne projekty, a odpowiadają za wprowadzanie rozwiązań na masową wręcz skalę. Wdrażamy np. Zielony Ład i aby zbudować nowoczesny klaster, państwowa spółka będzie musiała podjąć decyzję, jakie rozwiązanie w zakresie sztucznej inteligencji będzie nim zarządzało - komentował Przemysław Kurczewski.I dodał, że polskie start-upy mają problem z szybkim rozwojem na większą skalę. Nie jest bowiem łatwo uzyskać finansowanie w wysokości 40 mln zł, przy sprzedaży na poziomie 20 mln zł...Jak poinformował, NCBiR obecnie przygotowuje się do uruchomienia programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.- Realizujemy przedsięwzięcia związane z rozwojem ekosystemu funduszy VC i CVC inwestujących w innowacje. Prowadzimy również działania, których celem jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w inicjatywie Horyzont Europa. To program o budżecie 95,5 mld euro, wspierający projekty badawcze i innowacyjne. Stanowi on szansę dla polskich przedsiębiorstw, które dzięki niemu mogą rozwijać i wdrażać przełomowe innowacje - wymieniał wiceszef NCBiR.Internet Rzeczy wpływa na działanie firm i ich pracowników. W jakim kierunku będą zmierzały zmiany wyjaśniała Agnieszka Łasut, prezes Polskiego Klastra IoT i AI Sinotaic.- Przemysłowy Internet Rzeczy spowoduje, że będą zmieniały się kompetencje pracowników, rodzaj pracy i forma zarządzania produkcją. Jego wdrożenie będzie wymagało natomiast czasu. Klaster prowadzi szkolenia nie tylko wysoko zaawansowane, ale także technologiczne w zakresie podstawowym. Zmiany nie mogą odbywać się tylko na poziomie prezesa czy na pośrednim poziomie menedżerskim. Wszyscy muszą wiedzieć, jaki jest cel zmian, gdzie mogą być oszczędności, co mogą zyskać wszyscy pracujący w danym przedsiębiorstwie - tłumaczyła Agnieszka Łasut. - Kluczem do sukcesu cyfryzacji Polski w najbliższych latach będzie współpraca między samorządami i przedsiębiorstwami w kwestii wdrażania inteligentnych rozwiązań technologicznych - podkreśliła.Artykuł powstał na podstawie debaty „Internet Rzeczy”, która odbyła się w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.