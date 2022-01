Przemysł zyska więcej wiatru w żagle. Pomoże sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja do 2035 roku powinna podwoić tempo wzrostu gospodarczego, przyczyniając się do ewolucji metod pracy oraz tworząc nowe relacje między ludźmi a maszynami - wskazuje firma analityczna Accenture Research. W efekcie wydajność przedsiębiorstw ma zwiększyć się nawet o 40 proc. i umożliwić pracownikom lepsze wykorzystanie czasu. Z kolei według firmy analitycznej MarketsandMarkets wartość rynku AI w samym przemyśle w minionym roku wyniosła 1,1 mld dolarów, a w 2026 osiągnie 16,7 mld dolarów.

IoT to dopiero początek

AI będzie coraz więcej

Przemysł 4.0 zakłada współpracę ludzi, sterowanych cyfrowo maszyn produkcyjnych oraz systemów IT w oparciu o dane aktualizowane w toku produkcji. Optymalny przepływ informacji powinien odbywać się zarówno w pionie, gdzie dane z poszczególnego ogniwa produkcyjnego przesyłane są do działu IT danego przedsiębiorstwa i odwrotnie, jak i w poziomie, tj. pomiędzy elementami instalacji a maszynami zaangażowanymi w dany proces produkcyjny.Możliwość tę gwarantuje internet rzeczy (IoT), koncepcja stanowiąca jeden z głównych elementów innowacji w Przemyśle 4.0. Autonomiczne, inteligentne maszyny posiadające własne oprogramowanie nie byłyby w stanie zapewnić ciągłości procesu produkcyjnego – gwarancję taką daje dopiero możliwość ich skomunikowania, a więc wzajemnego odczytu danych, śledzenia wartości podawanych przez liczne czujniki, monitowania wyników – optymalnie bez ludzkiej ingerencji lub też z ograniczeniem jej do minimum.Kolejny krok w rewolucji przemysłowej stanowi nadanie inteligentnym maszynom możliwości decyzyjnych – w ramach IoT urządzenia informują siebie nawzajem i zarządzających nimi ludzi o ewentualnej nieprawidłowości czy usterce. Wyposażone w sztuczną inteligencję mogą nawet same podjąć działania. To naturalne połączenie technologii z pewnością znacząco wpłynie na przyszłość produkcyjną. Według badań firmy Gartner, do końca roku 2022 ponad 80 proc. projektów w ramach IoT będzie wykorzystywało AI (dla porównania w roku 2019 wartość ta wynosiła 10 proc.). Nie ma wątpliwości co do przyczyny takiego wzrostu – wdrożenie sztucznej inteligencji jest naturalnym następstwem zastosowania IoT w przemyśle.Sztuczna inteligencja kusi też już pewnie polskie przedsiębiorstwa. Cały czas rynkowi towarzyszy jednak wiele obaw, m.in. o to, czy inwestycja jest w stanie się zwrócić i w jakiej perspektywie. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaoszczędzone złotówki i godziny, czy o zarządzanie całym parkiem maszynowym, niezbędna jest kalkulacja zwrotu z inwestycji. Kluczowymi wskaźnikami określającymi finansowy zwrot z inwestycji w AI są koszty wdrożenia i koszty cykliczne związane zarówno z samym narzędziem, jak i robocizną.Obszary przemysłowe, w których dobrze się sprawdza sztuczna inteligencja, to również projektowanie, ulepszanie procesów oraz optymalizacja zużycia maszyn i wykorzystania energii.- Wdrożenie sztucznej inteligencji odgrywa ważną rolę ze względu na kontrolę jakości procesów, które generują dużą ilość danych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zoptymalizować procesy na linii produkcyjnej. Wszystko zaczyna z sobą współgrać. Do analizy i poprawy procesów wykorzystujemy specjalistyczne czujniki. Idą one w parze z algorytmami, pomagają przewidywać problemy zanim się pojawią. W połączeniu z systemem czujników, sztuczna inteligencja ma ogromną szansę zrewolucjonizować produkcję – wszędzie tam, gdzie będzie na to otwartość - podkreśla Piotr Szopiński, kierownik działu technicznego ifm electronic.Czytaj również: Polskie firmy zmieniają technologiczne priorytety Systemy wspierające procesy produkcyjne, kontrolne i analityczne w przemyśle stają się niezbędne, aby móc prawidłowo oceniać informacje, monitorować stany czy przewidywać przyszłe parametry.- Decydując się na wdrożenie takiego systemu, trzeba myśleć o nim w kategorii cyfrowego zestawu narzędzi. Decyzja o wdrożeniu wymaga wyszczególnienia konkretnych procesów do optymalizacji, weryfikacji informacji, które chcemy uzyskać oraz dostosowaniu parametrów i integracji konkretnych czujników. Zatem najpierw potrzeba – później wdrożenie - podkreśla Piotr Szopiński.W perspektywie kilku lat wykorzystanie AI w przemyśle ma stać się czymś oczywistym. Jak wynika z badania „Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii”, przeprowadzonego na zlecenie firmy Autodesk, w pierwszej połowie 2021 r. prawie 28 proc. firm przemysłowych w Polsce wdrożyło już rozwiązania sztucznej inteligencji w swoich przedsiębiorstwach. Jednocześnie niemal jedna trzecia respondentów zadeklarowała, że w ich firmie planuje się wdrożenie AI.Z kolei firma analityczna Accenture Research wskazuje, że do 2035 roku sztuczna inteligencja powinna podwoić tempo wzrostu gospodarczego, przyczyniając się do ewolucji metod pracy oraz tworząc nowe relacje między ludźmi a maszynami. Na skutek tego wydajność przedsiębiorstw ma zwiększyć się nawet o 40 proc. i umożliwić pracownikom lepsze wykorzystanie czasu. Natomiast firma analityczna MarketsandMarkets wskazuje, że wartość rynku AI w samym przemyśle w minionym roku wyniosła 1,1 mld dolarów, a w 2026 osiągnie 16,7 mld dolarów.