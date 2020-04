Przestoje w fabrykach dają okazję na unowocześnienie produkcji

Zdalny monitoring stanu urządzeń produkcyjnych, serwisowanie maszyn na odległość - te składniki przemysłu 4.0 działają już w niektórych firmach. Pandemia COVID-19 obecnie dopinguje cały przemysł, by dużo szybciej przestawiać się na zaawansowane cyfrowe rozwiązania.

- Przejrzystość, wydajność i łączność to słowa kluczowe w optymalizacji, redukcji kosztówi monitorowaniu procesów produkcyjnych. Warunkiem jest ciągła komunikacja, od najmniejszego urządzenia, na przykład w postaci zainstalowanych czujników, poprzez kompletne linie produkcyjne, po całe hale fabryczne i koncerny. Dlatego każdy przestój w produkcji, również ten przymusowy należy pożytecznie wykorzystać na realizację długofalowych potrzeb w procesach technologicznych czy parkach maszyn - twierdzi Aleksandra Banaś, prezes katowickiej firmy IFM Electronic, produkującej specjalistyczne czujniki przemysłowe.Obecne przestoje w zakładach produkcyjnych i fabrykach są więc okazją do przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych i naprawy parku maszynowego. Taka operacja powinna w dłuższej perspektywie przynieść redukcję kosztów oraz optymalizację liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie pracowników. System zdalny to także między innymi ciągły monitoring stanu maszyn i urządzeń, prezentacja wartości granicznych i ocena procesów, zbieranie danych podstawowych i wyższego poziomu, analiza trendów ciśnienia, przepływu, temperatury, prędkości czy poboru prądu.Raporty Eurostatu sygnalizują, że nawet co druga firma na Starym Kontynencie, zatrudniająca powyżej 10 osób, byłaby w stanie zdalnie prowadzić procesy takie, jak: automatyzacja, inwentaryzacja, modernizacja, przeglądy czy serwisowanie. Według analityków wdrożenie tych zastosowań mogłoby spowodować przyspieszenie tych procesów nawet o 40 proc. i skutkowałoby zmniejszeniem liczby pracowników zaangażowanych w usuwanie usterek bądź awarii o ponad połowę.