Przetarg na projekt linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn (Mazowieckie). Inwestycja zapewni połączenie kolejowe z Warszawą m.in. leżącym na południu woj. mazowieckiego Kozienicom - przekazała spółka.

Nabór ofert do przetargu potrwa do 26 stycznia 2023 r.

Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował w środę, że w ramach inwestycji ma zostać wybudowana nowa 24-kilometrowa linia kolejowa Świerże Górne - Dobieszyn, która połączy linię kolejową nr 77 (Janików - Świerże Górne) z linią kolejową nr 8 (Warszawa Zachodnia - Radom - Kraków Główny). Powstaną też nowe stacje kolejowe i przystanki: Kozienice, Świerże Górne, Głowaczów.

"Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu" - zaznaczył Jakubowski.

Szacunkowa wartość całego projektu wynosi 321 mln zł. Inwestycja "Kolej w Kozienicach - likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego" będzie realizowana z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Do programu Kolej Plus zakwalifikowano 34 inwestycje w całej Polsce. Dotyczą one miast powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia takie wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus lepszy dostęp do kolei pasażerskiej zyska ok. 1,5 mln mieszkańców.

Program Kolej Plus ma być realizowany do 2029 r. Jego wartość to 13,2 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a ok. 2 mld zł to pieniądze jednostek samorządu terytorialnego.