Przetasowanie we władzach Orange. Nowa prezeska w Polsce ma dopilnować projektów 5G

1 września dojdzie do przetasowania we władzach Orange. Dotychczasowy prezes w Polsce - Julien Ducarroz – przeniesie się do Bukaresztu. Natomiast ze stolicy Rumunii do Warszawy przyjedzie tamtejsza prezeska Liudmila Climoc. To wzmocnienie dla projektów 5G realizowanych w Polsce.

Orange Polska będzie trzecim krajem Grupy Orange, w którym Liudmila Climoc obejmie stanowisko prezeski zarządu. Climoc posiada 25 lat doświadczenia w telekomunikacji. W 2008 r. została prezeską Orange Moldova, a od 2016 kieruje Orange Romania. W trakcie jej kadencji Orange Romania przeszedł kompleksową transformację ze spółki działającej wyłącznie na rynku telefonii komórkowej w operatora w pełni konwergentnego, która rozpoczęła się w 2016 roku wraz z uruchomieniem pierwszych usług pakietowych dla klientów indywidualnych i była kontynuowana wraz z rozwojem zasięgu światłowodów.

Projekty 5G w Polsce przyspieszą? Nowa prezeska ma doświadczenie

- W ciągu siedmiu lat jej prezesury, Liudmila i jej zespół w Rumunii zrealizowali wiele innowacyjnych projektów, takich jak uruchomienie usług 5G, wykazując się kreatywnością, entuzjazmem i niesłabnącą energią. Co ważniejsze, Ludmila przeprowadziła transformację Orange Romania z operatora komórkowego w operatora konwergentnego. Jest przywódczynią o wysokich kompetencjach i jestem przekonana, że jest w stanie zapewnić zrównoważony wzrost i kontynuować misję Juliena w Polsce – mówi Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, wiceprezeska Grupy Orange odpowiedzialna za Europę (poza Francją).

Rumunia jest pierwszym krajem w Grupie Orange, który uruchomił 5G. Operator otworzył dwa laboratoria 5G w głównych miastach, które działają jako centra innowacji dla społeczności badawczej i startupowej, a rozwiązania Orange ICT przyczyniają się do rozwoju dużych projektów i do transformacji cyfrowej firm w Rumunii.

Sprawdzony menadżer opuszcza Warszawę z przyczyn osobistych

- Po trzech latach spędzonych w Polsce z powodów osobistych wracam do Rumunii. Znam Liudmilę bardzo dobrze i jestem przekonany, że wraz z zespołem Orange Polska poprowadzi firmę na ścieżce dalszego zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Julien Ducarroz jest prezesem Orange Polska od 1 września 2020 roku.

Podczas jego kadencji Orange Polska zrealizował swój flagowy projekt infrastrukturalny – sprzedaż 50 proc. akcji w hurtowym operatorze światłowodowym Światłowód Inwestycje - który zapewnił dalszą ekspansję zasięgu światłowodowego, wzmocnił bilans spółki i przyczynił się do walki z wykluczeniem cyfrowym w Polsce. Operator uruchomił pierwsze w Polsce sieci kampusowe 5G u klientów, tworząc mocne fundamenty pod dalszy rozwój sieci piątej generacji.

- W trakcie swojej kadencji Julien Ducarroz z nawiązką zrealizował plan, który przedstawił, obejmując stery w Orange Polska. Przestawił firmę na nowe tory, wprowadzając bardziej zwinny i elastyczny model pracy, niezbędny w dzisiejszych realiach – ocenia Maciej Witucki, przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska.