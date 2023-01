Przez awarię rosyjscy kosmonauci utknęli na orbicie z Amerykaninem

Decyzją rosyjskiego Roskosmosu trójka kosmonautów pozostanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pierwotnie mieli oni właśnie lecieć na Ziemię, jednak statek, którym mieli wracać, jest uszkodzony i może być niebezpieczny dla załogi.

- Lot kosmonautów Roskosmosu Siergieja Prokopjewa, Dmitrija Petelina i astronauty NASA Francisco Rubio został przedłużony, a powrót na Ziemię odbędzie się na statku kosmicznym Sojuz MS-23 - powiedział szef Roskosmosu Jurij Borysow.

Tym samym przewidziany do transportu statek MS-22 powróci na naszą planetę pusty, w trybie bezzałogowym.

Zmiana terminu powrotu podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Jak okazało się, MS-22 został uszkodzony. Niewielki meteoroid uderzył w chłodnice statku kosmicznego. Rozszczelnienie systemu jest na tyle duże, że nie wiadomo, czy MS-22 mógłby bezpiecznie przetransportować ludzi.

Rosjanie uznali, że ze względów bezpieczeństwa MS-22 powinien polecieć na Ziemię bez załogi. Oznacza to przedłużenie pobytu kosmonautów na stacji.

Nowy statek, którym załoga powróci zostanie bowiem dopiero wystrzelony. Termin wystrzelenia MS-23 wyznaczono na 20 lutego.

Lot powrotny i lądowanie to obok startu najtrudniejsze elementy eksploracji kosmosu. To właśnie podczas nich dochodziło w przeszłości do większości tragedii.

W 1971 roku z powodu rozszczelnienia kapsuły zginęła trzyosobowa załoga radzieckiego Sojuza 11. W 2003 roku zginęła zaś siedmioosobowa załoga promu Columbia. Powodem było uszkodzenie osłony termicznej statku.