Przez koronawirusa znacznie spadną dostawy iPhone'ów

O 10 proc. obniżył prognozę dostaw iPhone'ów za II kw. rozliczeniowy Apple analityk firmy TF International Securities Ming-Chi Kuo. Powodem jest możliwy wpływ epidemii koronawirusa na działalność korporacji - podało w poniedziałek CNBC.

Według eksperta istnieją przesłanki wskazujące na zmniejszenie podaży iPhone'ów ze względu na epidemię koronawirusa. Szef Apple Tim Cook ostrzegał podczas rozmowy z inwestorami, że wirus może wpłynąć na przychody w bieżącym kwartale.

Obecne prognozy TF International Securities to ok. 36-40 mln sztuk smartfonów dostarczonych w bieżącym kwartale. Apple przestało podawać kwartalne liczby dostarczonych iPhone'ów, lecz Kuo szacuje, że w II kw. w ubiegłym roku rozliczeniowym Apple było to ok. 38 mln sztuk.

W zeszłotygodniowym raporcie za pierwszy kwartał roku fiskalnego zyski Apple wyniosły 22,2 mld USD przy przychodach ponad 91,8 mld USD i przewyższyły prognozy analityków. Czołowym produktem w sezonie świątecznym pozostał iPhone, który przyniósł sprzedaż rzędu 56 mld USD, czyli 8-procentowy wzrost w porównaniach z zeszłorocznymi wynikami.

W poniedziałek Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała, że łączna liczba przypadków zachorowań na koronawirusa w kraju wynosi obecnie ponad 17 tys.; zmarło zaś 361 osób. W weekend Apple poinformowało, że zamyka ponad 40 firmowych sklepów i siedziby firmy w ChRL do 9 lutego.