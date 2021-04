Przybliżamy tajniki przemysłu 4.0. Zapraszamy na webinar z ekspertem

W środę 7 kwietnia o godzinie 11.00 redakcja WNP.PL zorganizuje webinar na temat "Jak przygotować organizację do transformacji cyfrowej? Droga od analogowej fabryki do cyfrowego zakładu". Joachim Hensch, ekspert z dziedziny przemysłu 4.0 opowie m.in. o tym, jak wdrażać rozwiązania z zakresu industry 4.0, by zmaksymalizować korzyści płynące z tego dla firmy.

Jak zbudować model własnego działania wokół Industry 4.0;

Jak ustalić własne priorytety, które pasują do konkretnego przypadku firmy;

Jak posprzątać bałagan analogowy, czyli stare metody pomiaru;

Jak zbudować narrację wokół której zjednoczą się pracownicy;

Jak aktywować działanie poprzez zarządzanie danymi cyforwymi.