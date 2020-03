Przybywa chmur (informatycznych) nad Polską

Ułatwienie dostępu do danych i dokumentów przez technologię chmury daje pojedynczej firmie korzyści liczone w milionach złotych. Polska jest jednak w ogonie Unii Europejskiej pod względem wykorzystywania tej technologii. Wielkość rynku chmurowego do 2022 ma sięgnąć 4 mld złotych.

- Wprowadzenie cyfryzacji wpływa na poprawę jakości i redukcję kosztów. Chmura pozwala na łatwą komunikację, zbieranie danych, tworzenie cyfrowego bliźniaka - obniża koszty wejścia w technologie cyfrowe, bo nie trzeba kupować nowych serwerów i nimi zarządzać - mówi Radosław Cieślak i dodaje, że jego zdaniem przedsiębiorstwa państwowe boją się chmury ze względu na bezpieczeństwo - często serwery dostawców chmury leżą poza granicami Polski.- Przedsiębiorstwa publiczne są w awangardzie naszych rozwiązań - nie zgadza się z tą opinią Wojciech Wolny, prezes Grupy Euvic i wskazuje przykład Poczty Polskiej, która zdecydowała się przenieść do chmury swoją księgowość. Wolny nie uważa także za kluczowe w aspekcie bezpieczeństwa położenie serwerów w kraju odbiorcy usług. Jego firma z polskich serwerów obsługuje m.in. banki w Szwajcarii, więc położenie serwerów nie jest według niego najważniejsze. Rozwój technologii chmury wiąże on jednak w znacznej części z polityką dużych koncernów informatycznych.- Dziś widzimy ruch w stronę chmury wymuszony przez producentów oprogramowania, którzy przestają wspierać rozwiązania serwerowe. Dziś chmura to atrakcyjne rozwiązanie, ale nie wiem, czy za kilka lat, kiedy już wszyscy będą korzystali z chmury zamiast własnych serwerów, nadal tak będzie – mówi Wojciech Wolny.- Dotąd mieliśmy z jednej strony chmury zagraniczne oferowane przez wielkich dostawców. Ich centra danych znajdowały się poza granicami Polski, umowy były oparte na prawie zagranicznym, co może być elementem problematycznym dla części użytkowników, a z drugiej strony byli polscy dostawcy, którzy byli jednak znacznie mniejsi i słabsi, więc była obawa, czy takie podmioty przetrwają na konkurencyjnym rynku. Dlatego powstała chmura krajowa to gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa formalno-prawnego mówił Marcin Karczmarczyk, dyrektor zarządzający spółki Operator Chmury Krajowej podczas poświęconej technologiom chmury sesji Tech na konferencji EEC Trends.Jednym z inwestorów krajowej chmury jest bank PKO BP. Według Marcina Dzienniaka, dyrektora Departamentu Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych i Wsparcia w PKO BP, banki to dziś w zasadzie wielkie firmy technologiczne oferujące usługi bankowe. - Bezpieczeństwo i poufność danych naszych klientów są najważniejsze – zaznacza Marcin Dzienniak. Jego zdaniem jest wiele mitów związanych z chmurą i kwestie bezpieczeństwa to jeden z nich. - Systemy w chmurze można wdrożyć bezpiecznie i niebezpiecznie, ale biorąc pod uwagę wydatki takich firm jak Google na bezpieczeństwo, my nigdy nie będziemy w stanie inwestować podobnych sum w zapewnienie bezpieczeństwa danych - powiedział Marcin Dzienniak.W przyłożeniu ręki do tworzenia polskiej chmury pomogły bankowi … rynkowe braki. - Zrobiliśmy przegląd i nie znaleźliśmy żadnego dostawcy, który spełniałby specyficzne wymagania banku. Dlatego zdecydowaliśmy się na wejście do projektu krajowej chmury i postawienie na typ multicloud, który pozwala uniezależnić się od jednego dostawcy, a zamiast tego wybierać najlepsze rozwiązania od poszczególnych dostawców - powiedział Marcin Dzienniak.Bank przechodzi na systemy otwarte i chce je skalować w chmurze. - Nie chcemy utrzymywać infrastruktury po to, żeby obsłużyć dwa dni pikowe w roku, wolimy skalować nasze zapotrzebowanie w chmurze – wyjaśnia Marcin Dzienniak.Radosław Cieślak, Industry Executive w Autodesku podkreśla, że chmura krajowa zapewnia rozwiązania prawne zgodne z polskimi przepisami, a z drugiej strony korzysta z bezpieczeństwa i jakości rozwiązań oferowanych przez największych graczy, jak Google. Powoduje to, że zaczynają się do niej przekonywać także przemysły uważane pod tym względem za wrażliwe i konserwatywne, jak np. przemysł obronny, które także w chmurze szukają rozwiązań pomagających zwiększyć konkurencyjność.Joanna Baranowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji zapowiedziała upowszechnienie publicznych chmur obliczeniowych. Ministerstwo będzie cyklicznie organizować przetargi na nieograniczoną liczbę dostawców chmurowych w oparciu o wystandaryzowany katalog usług.- Nie możemy mówić o barierach technologicznych, wszystko jest w zasięgu ręki. To, co hamuje, to przede wszystkim działania formalno-organizacyjne. Musimy zadbać o to, żeby umowy między dostawcami a klientem wskazywały na bezpieczeństwo klienta, ale także odpowiedzialność firm świadczących usługi – powiedziała Joanna Baranowska.Ministerstwo opracowuje standardy bezpieczeństwa chmur obliczeniowych, które za miesiąc czy dwa powinny zostać opublikowane. - Zakładamy, że w 2 kwartale administracja będzie mogła korzystać z usług chmurowych od komercyjnych dostawców – mówiła Joanna Baranowska i zapowiedziała, że ministerstwo nie adresuje potrzeb chmurowych tylko do dużych dostawców, ale także małych.Według Krzysztofa Szuberta trzeba zwiększyć udział małych i średnich firm w grupie odbiorców usług chmurowych, bo to przede wszystkich ich brak ciągnie nas w dół w statystykach. - Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi 90 proc. polskiego rynku i trzeba sobie zadać trud adresowania usług właśnie do tej grupy odbiorców - powiedział Krzysztof Szubert.