Przybywa miejsc w sektorze IT. Przyjeżdżają obcokrajowcy

Przykład branży IT potwierdza, że polski rynek pracy może być atrakcyjny również dla obcokrajowców – uważa wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wiceminister zapewnił, iż wprowadzone zmiany podatkowe służą temu, by więcej pieniędzy zostawało w kieszeniach obywateli.

Jak wynika z przedstawionego we wtorek raportu ABSL (ang. Association of Business Service Leaders - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), liczba zatrudnionych w sektorze IT w Polsce przekroczyła już 400 tys., a tylko w 2021 roku przybyło 42 tys. nowych miejsc pracy.

W ocenie wiceministra Szweda, dane zawarte w raporcie ABSL są jednym z wielu przykładów składających się na dobrą sytuację polskiego rynku pracy.

Przyznał jednak, że ze strony przedsiębiorców padają zarzuty dotyczące m.in. niestabilności prawa oraz chaosu we wprowadzaniu zmian - jak w przypadku Polskiego Ładu

Stanisław Szwed uczestniczył we wtorek w Katowicach w ABSL Summit 2022 - to jedno z największych wydarzeń w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, gromadzące największych w branży zagranicznych inwestorów, którzy stale rozwijają swoją działalność w Polsce.

Jak wynika z przedstawionego we wtorek raportu ABSL (ang. Association of Business Service Leaders - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), liczba zatrudnionych w tym sektorze w Polsce przekroczyła już 400 tys., a tylko w 2021 roku przybyło 42 tys. nowych miejsc pracy.

W Polsce jest 1714 centrów nowoczesnych usług biznesowych, z czego 72 proc. to przedsięwzięcia inwestorów zagranicznych z 46 krajów. Spośród ponad 400 tys. zatrudnionych, 55,4 tys. (13,8 proc.) to obcokrajowcy. W tej liczbie blisko 22 proc. stanowili Ukraińcy - jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę.

W ocenie wiceministra Szweda, dane zawarte w raporcie ABSL są jednym z wielu przykładów składających się na dobrą sytuację polskiego rynku pracy.

- Mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, 5,2 proc. (…). Dobry jest też wskaźnik wzrostu PKB, co potwierdza, że gospodarka się rozwija. To świadczy również o tym (…), że jednak inwestorzy zagraniczni inwestują u nas, są nowe miejsca pracy - wyliczał wiceszef MRiPS.

- To pokazuje także, iż polski rynek jest rynkiem atrakcyjnym - dużo osób, szczególnie w branży IT, przyjeżdża z innych krajów i zatrudnia się u nas - dodał Stanisław Szwed.

Polska Ład to przede wszystkim troska o obywateli

Nawiązując do dyskusji podczas jednego z paneli ABSL Summit wiceminister przyznał, że ze strony przedsiębiorców padają zarzuty dotyczące m.in. niestabilności prawa oraz chaosu we wprowadzaniu zmian - jak w przypadku Polskiego Ładu.

- Trzeba jednak pamiętać, że zmiany, które wprowadzamy - choćby te dotyczące zmian podatkowych - idą w kierunku obniżania podatków, czyli pozostawienia większych środków w kieszeniach naszych obywateli, ale też obywateli innych krajów, którzy u nas pracują - powiedział wiceminister.

Podkreślił, że przy wprowadzaniu Polskiego Ładu regulacje były na bieżąco weryfikowane i zmieniane - tak, by uporządkować sytuację. "To zmiana polegająca na dużym obniżeniu podatków, zmiana wprowadzona na niespotykaną dotąd w naszym kraju skalę" - ocenił Szwed.

Wiceminister poinformował, iż jego resort rozmawia z pracodawcami o rozwiązaniach służących zatrudnianiu kobiet - uchodźców z Ukrainy. "To jest kierunek, który sobie nakreśliliśmy, ułatwiając i praktycznie otwierając dla obywateli Ukrainy cały rynek pracy" - wskazał.

Przypomniał, że aby zatrudnić obywatela Ukrainy, wystarczy obecnie powiadomienie przez pracodawcę Powiatowego Urzędu Pracy. - Żadnych innych czynności nie trzeba wykonywać. Rynek pracy dla obywateli Ukrainy jest całkowicie otwarty - podsumował Stanisław Szwed.

Ubiegły rok - jak wynika z raportu ABSL - był w polskim sektorze usług biznesowych rekordowy. Zatrudnienie wzrosło rok do roku o 11,6 proc., czyli pięciokrotnie więcej niż średnia w krajowej gospodarce; to zarazem 4,4 proc. miejsc pracy stworzonych w Polsce w 2021 r. Wartość eksportu usług biznesowych przekroczyła 26,4 mld dol. (wzrost rok do roku o ponad 15 proc.), zaś nadwyżka eksportu nad importem to ok. 11,3 mld dol. Udział sektora w krajowym PKB szacowany jest na 4,4 proc.