Przychody branży gier wzrosną w '20 o 9,3 proc. do 159,3 mld USD - Newzoo

Firma analityczna Newzoo prognozuje, że przychody branży gier wideo wzrosną w 2020 roku o 9,3 proc. do 159,3 mld USD - podała firma na stronie internetowej.

Analitycy Newzoo oceniają, że jedną z przyczyn z powodów wzrostu będzie zwiększone zainteresowanie grami w obliczu pandemii COVID-19. Wśród kluczowych powodów zwiększonych wydatków graczy, autorzy raportu wymienili również zapowiadaną na koniec roku premierę nowej generacji konsol Xbox i Playstation.

Newzoo ocenia, że wszystkie segmenty rynku gier - PC, konsole oraz mobilne - zyskały dzięki społecznej izolacji związanej z pandemią, przy czym szacują, że wzrost zainteresowania był największy w przypadku gier na urządzenia mobilne. Firma liczy, że w 2020 roku przychody rynku gier mobilnych wzrosną o 13,3 proc. do 77,2 mld USD. Liczba graczy ma zwiększyć się do 2,6 mld, spośród których 38 proc. wyda pieniądze na gry (pozostali będą grać w tytuły darmowe).

W przypadku gier na konsole, autorzy raportu szacują tegoroczny wzrost przychodów na 6,8 proc., do 45,2 mld USD. Analitycy uważają, że skutki pandemii będą miały negatywne przełożenie na ten segment rynku - spodziewają się m.in. problemów z dystrybucją fizycznych kopii gier oraz certyfikacją. Zdaniem Newzoo, część premier może być w związku z tym przekładana, tak jak miało to miejsce w przypadku dwóch gier na konsolę Sony, "The Last of Us 2" oraz "Ghost of Tsushima".

Newzoo szacuje tegoroczny wzrost na rynku gier PC na 4,8 proc., do 36,9 mld USD.

"Ten wzrost może być prawie w całości przypisany skutkom izolacji" - napisali autorzy raportu.

Dodano, że w przeciwieństwie do konsol, nowe tytuły na rynku PC rzadko osiągają przychody, które istotnie wpływają na obraz rynku.

"Wiele najpopularniejszych gier PC zajmuje swoje pozycje przez co najmniej trzy lata, a niektóre utrzymując popularność przez ponad dekadę" - napisano.

Autorzy raportu oceniają, że prawie połowa wydatków na gry w 2020 roku będzie pochodziła z dwóch krajów: Chin i USA. Dodają jednak, że wzrost rynku w kolejnych latach będzie wynikał ze zwiększonych wydatków w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Azji.

Prognoza Newzoo zakłada, że przychody rynku gier w latach 2019-2023 będą rosły średnio rocznie o 8,3 proc., do 200,8 mld USD w 2023 roku. Najszybciej rosnącym segmentem mają pozostać gry mobilne, choć Newzoo spodziewa się również przyspieszenia dynamiki w przypadku gier konsolowych - wzrosty te mają jednak pozostać jednocyfrowe.