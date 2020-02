Przychody Snapa mniejsze od oczekiwań, mimo wzrostu liczba użytkowników

Przychody właściciela komunikatora Snapchat - firmy Snap w ostatnim kwartale ub. roku były mniejsze, niż zakładano i osiągnęły wysokość 561 mln dol. Wzrosła jednak liczba użytkowników, codziennie korzystających z usług tej firmy - podał serwis Cnet.

W ostatnim kwartale regularnie, każdego dnia do aplikacji Snapchat logowało się 218 mln osób. To o 17 proc. więcej, niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Snap poinformował o stracie netto w wysokości 241 mln USD, co oznacza jej wzrost w stosunku do poprzedniego roku. W czwartym kwartale ubiegłego roku wartość akcji tej spółki spadła o 17 centów za sztukę - spadek wartości był zatem większy, niż prognozowane przez analityków 11 centów.

Tymczasem dostawcy konkurencyjnych usług, do których należy zaliczyć przede wszystkim Facebooka, zdaniem Cnetu skupili się na kopiowaniu pomysłów Snapa i wdrażaniu ich w swoich aplikacjach, co jeszcze bardziej utrudniło przyciągnięcie nowych użytkowników do Snapchata. W październiku należący do Facebooka Instagram udostępnił aplikację Threads, która ma służyć do komunikacji tekstowo-zdjęciowej w grupie bliskich znajomych. Snap natomiast w ubiegłym roku wprowadził zmiany w wyglądzie interfejsu Snapchata na Androida, wypuścił także na rynek nową wersję swoich okularów do obsługi rozszerzonej rzeczywistości oraz udostępnił w swojej aplikacji nowe funkcje.

Szef Snapa Evan Spiegel właśnie tym zmianom przypisuje wzrost liczby dziennych użytkowników aplikacji. Jego zdaniem odnotowany w ostatnim kwartale ubiegłego roku przyrost liczby osób korzystających z aplikacji stanowi dowód na to, iż "ludzie chcą komunikować się ze sobą z użyciem technologii, która jest naturalna i podobna do rozmów twarzą w twarz w gronie przyjaciół".

Po ogłoszeniu wyników finansowych Snapa za ostatni kwartał 2019 roku wartość akcji tej spółki spadła o 11 proc. do ceny 16,77 USD za sztukę.