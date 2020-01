Przychody TenderHut zaskoczyły nawet prezesa. Wzrost o ponad 100 proc.

Białostocka firma TenderHut, zajmująca się dostarczaniem oprogramowania i usług IT, zanotowała w grudniu 2019 roku rekordowe przychody w wysokości niemal 4,8 mln zł, co przełożyło się o wzrost o ponad 100 proc, w stosunku rocznym. Rekordowe były też przychody firmy za cały rok.

W 2019 roku Solution4Labs otworzyło swój oddział w Chinach, wchodząc tym samym na rynek azjatycki, a także stworzyło szereg produktów rozszerzających oprogramowanie partnerskie SampleManager oraz swój własny produkt Holo4Labs.Według wstępnych szacunków cały 2019 rok grupa TenderHut zakończyła także z rekordowym przychodem skonsolidowanym wynoszącym ponad 37 mln złotych przychodów, co stanowi wzrost rok do roku o ponad 55 proc.Rozwój TenderHut jest zauważany na świecie. Na początku marca 2019 roku firma została uznana rzez brytyjski dziennik "Financial Times" za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie.Polski producent rozwiązań IT zajął 23. miejsce na 1000 sklasyfikowanych firm, notując skok o 224. pozycje względem zeszłorocznego zestawienia.Wszystko dzięki zwiększeniu przychodów o 1496 proc. na przestrzeni lat 2014-2017. Do rankingu Financial Times zakwalifikowały się w sumie 22 spółki z Polski.