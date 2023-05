Przyłączenia energii odnawialnej do sieci to niejedyny problem dystrybucji

O wpływie transformacji energetycznej na sektor dystrybucji energii elektrycznej i technologiach, które odpowiadają na wyzwania stojące przed tą branżą, rozmawiamy z Jarosławem Karwowskim, dyrektorem obszaru doradztwa technologicznego dla sektora energetycznego Accenture Polska.

Sektor dystrybucji energii elektrycznej musi się mierzyć z wieloma wyzwaniami, a integracja czyli przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE), czemu w Polsce poświęca się dużo uwagi, to tylko element znacznie większej całości.

Operatorzy będą musieli się dostosować do nowego modelu rynku

- Postępująca transformacja energetyczna regulowana przepisami Unii Europejskiej i ostatnio też zmianami w polskim prawie tak naprawdę powoduje, że operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) będą musieli się dostosować do zupełnie nowego modelu funkcjonowania rynku - mówi Jarosław Karwowski, dyrektor obszaru doradztwa technologicznego dla sektora energetycznego Accenture Polska.

Wskazuje, że transformacja to przede wszystkim rozwój OZE, rozproszonych źródeł wytwarzania energii, ale też rozwój sieci inteligentnych i zwiększony popyt na energię elektryczną spowodowany chociażby rozwojem elektromobilności.

Menedżer podkreśla, że nowy model funkcjonowania rynku energii oznacza nowe zadania, funkcje dla OSD. Wskazuje m.in., że to kwestia pracy z dużą ilością danych i zwiększonego skomplikowania bilansowania sieci. Wszędzie tam do gry wchodzą nowe technologie.

Jarosław Karwowski wskazuje trzy kluczowe obszary działalności biznesowej OSD, w których zastosowanie nowych technologii będzie oznaczało wysokie nakłady inwestycyjne, ale powinno dać największą wartość dodaną.

Od zarządzania pracami na sieci, przez bilansowanie popytu i podaży, po inteligentne sieci

- Pierwszy obszar to zarządzanie majątkiem sieciowym i pracami na sieci. W tym obszarze to przede wszystkim kwestia wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania (…) Drugi obszar to zarządzanie samą siecią i bilansowanie. Tutaj kluczowa jest umiejętność prognozowania zarówno strony podażowej, jak i popytowej (…) Trzeci obszar to obszar inteligentnych sieci i związanych z tym nowych usług, które pojawią się na rynku i którym operator będzie musiał sprostać - wylicza Jarosław Karwowski.

Zdaniem Jarosława Karwowskiego polski sektor OSD jest otwarty na zmiany technologiczne, co wszakże „pewnie jest trochę wymuszone przez wprowadzane przepisy”.

- Ale myślę, że fundamentem są projekty prowadzone na poziomie krajowym, czyli projekt wdrożenia centralnego systemu wymiany informacji CSIRE, który będzie podstawową platformą dla wszystkich uczestników rynku, a operatorzy będą głównymi dostawcami informacji, danych do tej platformy, i projekt realizowany przez PGE związany z budową nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli projekt LTE 450 - mówi Jarosław Karwowski.