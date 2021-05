Przyszłość Polski do 2100 roku. Większość prognoz naprawdę zaskakuje

Czy polska opuści Unię Europejską, kiedy emerytury sięgną 21 tys. zł, a poziom Bałtyku podniesie się o 2 metry? Czy dożyjemy czasów Cyberpunka i kiedy polska gospodarka wyprzedzi niemiecką? Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością przeanalizowało prognozy dotyczące przyszłości naszego kraju znalezione w przeglądarce Google. Specjaliści zestawili je w raporcie, który próbuje dać odpowiedź, jak może wyglądać nasze życie do roku 2100.

wiele średnich miast Polski dotknie coraz poważniej zjawisko depopulacji, które może skutkować ich całkowitym wyludnieniem.w Polsce ma mieszkać niespełna 15,5 mln Polaków, poziom Bałtyku wzrośnie o dwa metry, Polska ma być 44. gospodarką na świecie, dla porównania obecnie 44. gospodarką na świecie jest Wietnam.- Nas, jako ekspertów w dziedzinie studiów nad przyszłością, interesują nie tylko wyniki badań naukowych, najnowsze wynalazki i trendy technologiczne, ale również to, co ludzie myślą o przyszłości i jak ją sobie wyobrażają. Nadzieje i lęki związane z przyszłością, nawet wyrażane w żartobliwej formie, mają duży wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy dziś. Dotyczy to w równym stopniu statystycznego Kowalskiego, jak i prezesa dużej firmy czy polityka - mówi Kacper Nosarzewski, ekspert PTSP.Analitycy PTSP zbadali wyniki wyszukiwań Google pod kątem występowania w internecie określonych fraz właściwych dla prognoz.Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością powstało w 2011 roku. Skupia ludzi nauki i profesjonalistów z różnych gałęzi gospodarki. Współpracuje m.in. z polskim oddziałem organizacji The Millennium Project – firmą 4CF, a także realizuje projekty w partnerstwie z UNESCO i instytucjami świata nauki.