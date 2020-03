Przyznano nagrody w XXII konkursie Polski Produkt Przyszłości

Po raz 22. przyznano nagrody i wyróżnienia w najbardziej prestiżowym polskim konkursie dla innowatorów - Polski Produkt Przyszłości. W tym roku główne nagrody w trzech kategoriach kapituła konkursu przyznała twórcom implantu bakteriobójczego wszczepianego do ucha, inteligentnego stetoskopu, który pozwala samodzielnie wykryć nieprawidłowości w układzie oddechowym oraz szyby z kropek kwantowych, która wspomaga klimatyzację.





Laureaci w trzeciej kategorii nagród

Nagrody

Jest to pierwszy certyfikowany system medyczny do analizy dźwięków wspierający proces diagnostyczny. Zastosowane w nim algorytmy sztucznej inteligencji są o 29 proc. skuteczniejsze niż pulmonolodzy w wykrywaniu i klasyfikowaniu nieprawidłowych dźwięków pojawiających się m.in. w przebiegu infekcji, zapalenia płuc czy astmy. Można go samodzielnie stosować, a wynik przesyłać lekarzowi.W tej kategorii przyznano jeszcze wyróżnienia. Otrzymała je m.in. spółka ML System z miejscowości Zaczernie za produkcję fotowoltaicznej szyby z powłoką na bazie kropek kwantowych, która wspomaga klimatyzację i ogranicza nagrzewanie pomieszczeń aż o 80 proc.W kategorii wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy przyznano tylko wyróżnienie.Otrzymali ją Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz spółka Innosil z Poznania za produktu stymulującego odporność roślin, który jest neutralny dla środowiska naturalnego, o nazwie Ilagro.Zwycięzcy w poszczególnych trzech kategoria otrzymali nagrodę w wysokości 100 tys. zł, statuetkę i dyplom oraz prawo do posługiwania się znakiem i tytułem „Polski Produkt Przyszłości”.Mogą też liczyć na wsparcie w promocji produktu przez organizatorów. Nagrody pieniężne otrzymają także wyróżnieni.Wyróżnieni w konkursie otrzymali m.in. nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł, dyplom i prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości”.