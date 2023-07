Publiczne dane pod lepszym nadzorem. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) - podało w piątek biuro prasowe jego kancelarii. Ma ono zapewnić administracji rządowej bezpieczną infrastrukturę do przechowywania danych.

Jak podała kancelaria prezydenta, celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej.

Realizacji tego celu ma służyć budowa wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, co ma zostać osiągnięte poprzez utworzenie połączonych ze sobą ośrodków obliczeniowych stanowiących Krajowe Centrum Przetwarzania Danych. Utworzenie Krajowego

Centrum ma zapewnić ciągłość świadczenia usług publicznych nawet w wypadku przerw w dostawach energii elektrycznej lub prób zakłócenia działania infrastruktury telekomunikacyjnej.

W planowanym KCPD przechowywane mają być dane z rejestrów i systemów państwowych całej administracji. Ma to być sieć nowoczesnych, modułowych ośrodków, które podniosą bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej. Nowe przepisy - jak informowało Centrum Informacyjne Rządu - przyczynią się do sprawnej i bezpiecznej realizacji inwestycji.

Jak tłumaczył podczas parlamentarnych prac pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński obecnie infrastruktura ta jest rozproszona.

Rozwiązanie ma też pozwolić na zachowanie wszystkich najwyższych ogólnoświatowych standardów bezpieczeństwa. Serwerownia będzie się znajdowała w trzech lokalizacjach w okolicach Warszawy.

Według autorów ustawy jej przygotowanie było warunkiem koniecznym do szybkiej realizacji nowych zapisów poprzez wprowadzenie m.in. specjalnej procedury udzielania zamówień publicznych.

Nowe obiekty mają stanowić część infrastruktury krytycznej i zapewnią podniesienie potencjału administracji publicznej.

Inwestycja jest warta prawie 1 mld zł.