PwC: 41 proc. dyrektorów IT planuje redukcję kosztów

Pomimo dużych obaw związanych ze stabilnością makroekonomiczną tylko 41 proc. dyrektorów IT w polskich firmach i regionie EMEA planuje redukcję kosztów, przy czym większość z nich stara się zmniejszyć nakłady na obsługę IT o nie więcej niż 20 proc. Chcą oszczędzać, ale nie wszędzie. Priorytetami stają się wydatki na lepsze cyfrowe doświadczenia klientów i nowe cyfrowe modele biznesowe – wynika z raportu PwC „Wyzwania dyrektorów IT w czasach ‘nowej normalności’. Badanie CIO Pulse Survey”.

Z naszego badania wśród dyrektorów ds. informatyki wynika, że kryzys spowoduje cięcie wydatków, a le odłożenie na późniejszy termin lub odwołanie inwestycji dotyczy głównie inicjatyw skoncentrowanych na bieżącej działalności- zaznacza Marek Młyniec.

Badanie potwierdza jeszcze jeden ważny kierunek transformacji biznesu, co wyłania się także z naszych rozmów z polskimi przedsiębiorcami - usługi chmurowe znajdują się wśród priorytetów firm w Polsce- wskazuje Bartłomiej Kołodziejczyk.

Badanie CIO Pulse Survey zostało przeprowadzone w maju 2020 roku. Wzięło w nim udział 150 szefów IT, m.in. z Portugalii, Holandii, Włoch, Irlandii, Polski, Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Austrii.