PZSE: polski e-sport dynamicznie się rozwija, wyznaczamy światowe standardy

Polski e-sport w 2019 r. nadal dynamicznie się rozwijał, tak pod względem organizacji zawodów, jaki i działalności lokalnych drużyn. Katowicki turniej IEM wyznacza zaś standard dla zagranicznych organizatorów - ocenił prezes Polskiego Związku Sportów Elektronicznych (PZSE) Adrian Kostrzębski.

"W tym roku było co najmniej kilka ważnych wydarzeń dla e-sportu. Listę otwiera przeprowadzony na przełomie lutego i marca Intel Extreme Masters (IEM) Katowice. Wyjątkowy turniej w +Counter-Strike: Global Offensive+ - w najwyższej randze, w którym starły się najlepsze drużyny z całego świata. Uzyskany status zawodów Major niewątpliwie jeszcze bardziej wywindował prestiż rozgrywek w śląskim mieście" - przekonywał w rozmowie z PAP Kostrzębski.

"Drugim ważnym procesem był tegoroczny rozwój polskich drużyn sportów elektronicznych. Obecnie mamy już co najmniej osiem podmiotów - firm, które są wysoce profesjonalne i chcą czerpać z e-sportu jak najwięcej - zarówno korzyści finansowych, jak i wizerunkowych. Ich dbałość o zawodników, współpraca ze społecznością i zwracanie uwagi na takie rzeczy, jak komunikacja czy zaangażowanie fanów weszły w tym roku na najwyższe poziomy" - wskazał prezes PZSE.

"Na polskim rynku odbyło się też bardzo dużo turniejów lokalnych i międzynarodowych. Zawody w Gdyni odbiły się bardzo pozytywnym echem, podobnie jak październikowe targi Poznań Game Arena. Najbardziej cieszy mnie jednak, że w naszym kraju pojawiły się turnieje, np. ESL Mistrzostwa Polski, dające rodzimym zespołom szanse na awans do zawodów międzynarodowych" - ocenił.

"Polski e-sport kreuje trendy. Przede wszystkim impreza katowicka wyznacza nowe kierunki i jest punktem odniesienia nawet dla zagranicznych turniejów. Organizatorów na pewno bardzo cieszy fakt, że wielu zawodników zapytanych o swoje największe e-sportowe marzenie bez zastanowienia mówi: wygrać IEM w Katowicach. Ten turniej jest czymś wyjątkowym - każdy zawodowy gracz chciałby wznieść puchar w katowickim Spodku" - zapewnił rozmówca PAP.

"Pod względem popularności e-sportowej w Polsce +Counter Strike+ i +League of Legends+ idą łeb w łeb. To cieszy, bo są to dwie największe gry, które mają za sobą silny ruch kibicowski. Pojawia się jednak wiele nowych tytułów - produkcje mobilne, symulatory wyścigowe, gry sportowe jak +FIFA+ czy +PES+. To sprawia, że rynek e-sportu będzie się ciągle poszerzał, bo będziemy docierać do coraz to nowych grup odbiorców" - przekonywał Kostrzębski.

W grudniu PZSE dołączył do grona organizacji sportowych zrzeszonych w Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich (PKSN), jako 50. członek organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju sportu.

"Nadrzędnym celem PZSE jest dbałość o rozwój e-sportu. Chcemy być reprezentantem i głosem sceny e-sportowej, który w rozmowach z państwem, samorządami czy instytucjami będzie dalej działać na rzecz rozwoju tej społeczności Polsce. Obecnie stajemy przed wieloma wyzwaniami, a e-sport nie jest już anonimowy, jak miało to miejsce jeszcze parę lat temu. Czas usystematyzować pewne kwestie - mam nadzieję, że właśnie w tym pomoże PKSN" - powiedział prezes.

"Przyszły rok będzie dość kluczowy, wiele podmiotów będzie musiało ustabilizować swoją pozycję na polskim rynku. Pojawiają się głosy, że w 2020 r. e-sport czeka cięższy okres w związku z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym" - zauważył rozmówca PAP.

"Z pozytywnych rzeczy - czeka nas wiele więcej szans dla polskich zawodników na uczestnictwo w międzynarodowych rozgrywkach. Cieszy to tym bardziej, że nie jest tajemnicą, iż prawdziwe e-sportowe pieniądze czekają na zespoły za granicą. Mam nadzieję, że nasi gracze wykorzystają swoją szansę" - powiedział Kostrzębski.

Rozmawiał Krzysztof Sobiepan