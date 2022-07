PZU z voicebotem od Voice Contact Center

PZU będzie badać opinie i satysfakcje swoich klientów wyłącznie przy wykorzystaniu voicebotów. Voice Contact Center, należąca do grupy OEX spółka, stworzyła dla ubezpieczyciela dedykowane rozwiązanie. Klienci po kontakcie z infolinią firmy ubezpieczeniowej mogą spodziewać się telefonu od Primebota – wirtualnego ankietera.

PZU podjął decyzję o pozostawieniu wyłącznie voicebotów, gdyż wyniki badań są miarodajne i nie odbiegają od ocen pozyskiwanych przez człowieka.

Primebot wykorzystywany jest do realizacji badań satysfakcji konsumentów. Voicebot dzwoni do osób, które wcześniej kontaktowały się z infolinią i zbiera opinie na temat jakości obsługi klienta w PZU.

Voicebot zbiera odpowiedzi zarówno na pytania zamknięte jak i otwarte. Redakcję transkrypcji rozmów wykonują konsultanci na co dzień pracujący w zespole obsługi klienta PZU.

Wirtualny rozmówca poprosi klientów o opinię na temat świadczonych usług, wysłucha uwag i dopilnuje, żeby wszystkie sugestie dotarły do adresatów. Efektem wdrożenia jest w pełni automatyczny system badania opinii klientów PZU. Warto dodać, że Primebot nie udaje człowieka i od samego początku informuje, że jest wirtualnym konsultantem. Takie działanie jest zgodne z etyką i filozofią OEX VCC.

Przed wykorzystaniem voicebota wywiady prowadzone były przez ankieterów. Kolejnym etapem były badania CATI prowadzone równolegle przez człowieka oraz z wykorzystaniem technologii AI. Zachowane zostały te same warunki realizacji: losowy dobór próby, ten sam czas, identyczne narzędzie badawcze. Na podstawie kilkumiesięcznego testu oraz analizy wyników podjęta została decyzja o pozostawieniu wyłącznie voicebotów, gdyż wyniki badań są miarodajne i nie odbiegają od ocen pozyskiwanych przez człowieka. Oprócz mniejszych kosztów, do korzyści należy zaliczyć błyskawiczny dostęp do potrzebnych danych.

- Deszcz lub gołoledź oznaczają w branży ubezpieczeń pracowity dzień. Wynikające z tego dynamiczne skalowanie pracy nad ankietami jest zadaniem wprost wymarzonym dla Primebota, który może jednocześnie wykonywać nawet 1000 połączeń bez względu na porę dnia czy okoliczności. – wyjaśnia Konrad Puzyński, Business Development Manager w Voice Contact Center.

Primebot równy 1000 ankieterom

Voicebot zbiera odpowiedzi zarówno na pytania zamknięte jak i otwarte. Dodatkowo, w celu zagwarantowania najwyższej jakości danych, redakcję transkrypcji rozmów Primebota wykonują konsultanci na co dzień pracujący w zespole obsługi klienta PZU.

- Dzięki temu, że prowadzimy dla PZU również tradycyjną infolinię, możemy korygować ewentualne błędy z transkrypcji ankiet oraz płynnie kierować część ruchu do konsultantów. Bot potrafi rozpoznawać ludzką mowę, jednak zdarzają mu się błędy. Dlatego stworzyliśmy specjalny system, dzięki któremu nasi konsultanci mogą poprawiać zapisy w treści - mówi Piotr Kempa, Head of AI Division w Voice Contact Center, twórca Primebota. -Kluczowe jest dla nas wyłapywanie i usuwanie niedociągnięć, a także uczenie i nieustanne ulepszanie Primebota. Współpraca z doświadczonymi konsultantami przy tym projekcie gwarantuje najlepszy efekt. Klient otrzymuje zawsze nie zmieniony zapis – dodaje.

- W 2021 roku zrealizowaliśmy pilotażowo pierwszy tego typu projekt. Jego wyniki były bardzo obiecujące, dlatego badanie z użyciem bota wdrożyliśmy na stałe w jednym z procesów i myślimy o poszerzeniu jego zakresu o kolejne obszary – komentuje Mirosław Mikłos, dyrektor Biura Zarządzania Doświadczeniami Klientów w PZU.

- Moim zdaniem Primebot to świetne narzędzie do realizacji krótkich i prostych ankiet satysfakcji klienta. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zależy nam na szybkim dotarciu do odbiorcy. W jeden dzień wykonuje pracę nawet 1000 ankieterów – zaznacza Anna Kowalska, kierowniczka Zespołu Wiedzy o Kliencie w PZU.

Voice Contact Center pracuje nad dalszymi wdrożeniami dla PZU. Jak podkreślają menedżerowie tej firmy, o sukcesie decyduje właściwe rozwiązanie technologiczne dopasowane do potrzeb klienta, ale wciąż najważniejszy jest czynnik ludzki i budowanie relacji opartej na zaufaniu.