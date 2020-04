Qualcomm przewiduje wzrost przychodów dzięki popytowi na urządzenia 5G

Amerykański producent podzespołów Qualcomm spodziewa się dobrych wyników w bieżącym kwartale. Choć popyt na smartfony spada, koncern podpisuje więcej kontraktów na wykorzystujące droższe czipy telefony 5G – podała w czwartek agencja Reutera.

W bieżącym, trzecim kwartale rozliczeniowym Qualcomm spodziewa się uzyskać łączne przychody w przedziale od 4,4 mld do 5,2 mld dolarów. Analitycy Refinitiv przywoływani przez agencję spodziewają się w okresie kwiecień-czerwiec sprzedaży na poziomie 4,89 mld USD.

Jak odnotował Reuters, prognoza podana przez producenta układów scalonych z San Diego odbiega od przewidywań innych amerykańskich dostawców podzespołów, m.in. Intela i Texas Instrument. Firmy te obniżyły własne zapowiedzi dotyczące sprzedaży ze względu na negatywny wpływ pandemii Covid-19.

Producent z San Diego przekroczył już oczekiwania analityków, odnotowując w minionym kwartale wyższą sprzedaż i zyski niż przewidywano. Całkowite przychody firmy wzrosły o około 5 proc. do 5,22 mld dolarów w okresie styczeń-marzec, przekraczając szacunki analityków na poziomie 5,03 mld dolarów. Z tego ok. 1,07 mld dolarów wyniosły przychody z licencji (względem przewidywanego przez FactSet 1,01 mld USD).

Dobre wyniki przyczyniły się do skoku notowań spółki o 5 proc. na czwartkowym otwarciu giełdy - mimo podanej przez Qualcomm informacji, iż w okresie styczeń-marzec popyt na telefony komórkowe zmalał globalnie o ok. 21 proc., a w obecnym kwartale firma przewiduje spadek ich dostaw o ok. 30 proc.

Wyniki spółki zabezpiecza wzrost średnich cen sprzedawanych przez nią podzespołów: z 23 USD do 31,8 USD za układ scalony. Według Reutera wskazuje to na wzrost popytu na droższe czipy przystosowane do obsługi technologii bezprzewodowej nowej generacji (5G). Przytaczani przez agencję specjaliści przychylają się do opinii, że mimo krótkoterminowych wahań rynkowych Qualcomm jest w pozycji, by odrobić ewentualne spadki w przyszłym roku w toku cyklu wdrożeń 5G.