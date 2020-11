Qualcomm uzyskał licencję na sprzedaż produktów Huaweiowi mimo sankcji

Amerykański koncern Qualcomm produkujący podzespoły elektroniczne uzyskał od ministerstwa handlu USA licencję na sprzedaż swoich produktów obłożonej przez resort sankcjami gospodarczymi chińskiej firmie Huawei - podała agencja Reutera.

"Otrzymaliśmy licencję (na sprzedaż - PAP) szeregu produktów, w tym - przeznaczonych do obsługi łączności w standardzie 4G" - powiedziała rzeczniczka Qualcommu cytowana przez agencję.

Reuters przypomina, że Qualcomm wraz z szeregiem innych amerykańskich firm został we wrześniu zmuszony przez amerykańskie ministerstwo handlu do wstrzymania sprzedaży swoich towarów chińskiemu potentatowi segmentu telekomunikacyjnego. Wprowadzono wówczas kolejne, ostrzejsze sankcje gospodarcze ograniczające Huaweiowi możliwość nabywania amerykańskich technologii oraz komponentów do produkcji sprzętu elektronicznego. Amerykańska administracja wprowadzenie sankcji uzasadniła względami bezpieczeństwa narodowego, gdyż chiński producent jest podejrzewany przez Waszyngton o umożliwianie dostępu do swoich sprzętów władzom w Pekinie w celach gromadzenia danych na potrzeby wywiadu. Huawei systematycznie od dwóch lat zaprzecza tym oskarżeniom.

W przeszłości, jak pisze Reuters, Huawei nie należał do grona największych klientów Qualcommu. Firma wykorzystywała samodzielnie projektowane czipy dla smartfonów, korzystając z produktów Qualcommu w telefonach ze średniej półki cenowej. Możliwość projektowania własnych czipów przez Huaweia została jednak mocno ograniczona przez wrześniowej sankcje, które w praktyce uniemożliwiły firmie dostęp do amerykańskiego oprogramowania oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Analityk Stacy Rasgon związany z firmą Bernstein w rozmowie z Reuterem ocenił, że licencja na sprzedaż produktów Qualcommu firmie Huawei będzie miała "ograniczony wpływ", gdyż obejmuje jedynie produkty do budowy komponentów łączności w standardzie 4G. Konsumenci coraz chętniej sięgają natomiast po urządzenia przygotowane do nowej generacji standardu łączności 5G. Obecnie nie jest również jasne, czy USA zgodzi się na udzielenie Qualcommowi licencji na sprzedaż komponentów przeznaczonych do budowy urządzeń obsługujących ten standard - zaznaczył Rasgon.