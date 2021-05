R22 chce przejmować firmy z rynku cyfryzacji procesów biznesowych

R22 dynamiczny rozwój biznesu realizuje poprzez wzrost organiczny i akwizycje. Notowana na GPW grupa technologiczna odnotowała w I kw. 2021 roku 6,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej, co oznacza wzrost rdr o 77 proc. Skorygowana EBITDA grupy wzrosła w tym czasie o 27 proc., do 17,7 mln zł, a przychody zwiększyły się o 36 proc., do 67,3 mln zł.