R22 poprawia wyniki we wszystkich segmentach działalności

Technologiczna grupa R22 wypracowała w pierwszym kwartale 2022 roku 8,7 mln zł skorygowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody wzrosły w ujęciu rocznym o 25 proc., do 83,9 mln zł.

Skorygowana EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) grupy R22 w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 21,3 mln zł i była o 21 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na wyniki wpływ miały koszty jednorazowe, czyli koszty transakcyjne, w wysokości 650 tys. zł (w segmencie CPaaS) oraz koszty wyceny ESOP w wysokości 156 tys. zł - podała spółka w raporcie.

- We wszystkich trzech głównych segmentach działalności grupy R22 notujemy dynamiczne wzrosty. Na szczególną uwagę zasługują wyniki segmentu CyberFolks, które głównie w sposób organiczny wzrosły o 21 proc. rdr na poziomie przychodów i 24 proc. na poziomie wyniku EBITDA oraz wyniku grupy Profitroom, której przychody wzrosły aż o 77 proc. rdr - ocenia w komentarzu dla akcjonariuszy prezes Jakub Dwernicki.

Kwartał wzrostów

Marka CyberFolks, czyli segment hostingowy grupy, zwiększył w pierwszym kwartale sprzedaż o 21 proc., do 30 mln zł, a EBITDA wzrosła o 24 proc., do 12 mln zł. Od czwartego kwartału ub.r. R22 konsolidowało wyniki przejętej pod koniec grudnia firmy Zenbox.

Liczba klientów usług hostingowych wzrosła w pierwszym kwartale 2022 roku o 10 tys. rdr, do 211 tys. Średnie przychody na klienta (ARPU) zwiększyły się do 308 zł z 277 zł w pierwszym kwartale 2021 roku. Liczba obsługiwanych domen zwiększyła się do 377 tys. (366 tys. przed rokiem). ARPU w segmencie obsługi domen było wyższe o 7 zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i sięgnęło 76 zł.

Drugi segment, czyli platforma komunikacyjna w formie usługi - spółka Vercom, osiągnął w pierwszym kwartale prawie 9 mln zł skorygowanej EBITDA, o 16 proc. więcej rok do roku. Sprzedaż zwiększyła się o 29 proc., do 49,5 mln zł.

W kwietniu spółka Vercom ogłosiła przejecie MailerLite, czyli globalnego dostawcy narzędzi do komunikacji e-mail dla klientów biznesowych. Jak ocenia Jakub Dwernicki, transakcja ta pozwoli blisko trzykrotnie zwiększyć liczbę klientów segmentu CPaaS oraz zapewni obecność na 180 rynkach. Wartość przejęcia to 400 mln zł.

Spółka Profitroom, producent oprogramowania dla branży hotelarskiej, wypracowała w pierwszym kwartale 2022 roku 11 mln zł przychodów, czyli o 77 proc. więcej rdr.