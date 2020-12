Rada nadzorująca moderację Facebooka rozpatrzy pierwsze sześć spraw, w których może podważyć decyzje podjęte przez koncern Marka Zuckerberga o usuwaniu treści z portalu - poinformowała agencja Reutera. Sprawy dotyczą m.in. mowy nienawiści i zachęcania do przemocy.

Jak przypomina Reuters, rada powstała w odpowiedzi na krytykę pod adresem Facebooka w związku z moderacją kontrowersyjnych, a często nielegalnych treści pojawiających się na tym największym na świecie portalu społecznościowym.

Organ, który swoją działalność rozpoczął w październiku, do tej pory miał otrzymać 20 tys. zgłoszeń do rozpatrzenia.

Wybrane sześć spraw, którymi rada zajmie się w pierwszej kolejności, to usunięcie zrzutu ekranu przedstawiającego wpis byłego premiera Malezji Mahathira bin Mohamada na Twitterze, w którym stwierdził on, że muzułmanie mają prawo do aktów przemocy wobec Francuzów "ze względu na masakry z przeszłości". To również post, który zawierał zdjęcie zmarłego dziecka opatrzone komentarzem dotyczącym tego, w jaki sposób Chiny traktują muzułmańską mniejszość Ujgurów. Rada zajmie się też wpisem, który miał przedstawiać historyczne zdjęcia kościołów w Baku (Azerbejdżan) z podpisem głoszącym, iż według Facebooka fotografie te mogą wywoływać "pogardę" wobec obywateli Azerbejdżanu i stanowić wsparcie polityczne dla Armenii. Oprócz tego rozpatrzona zostanie sprawa fotografii na Instagramie, która została usunięta z serwisu w związku z przedstawieniem kobiecych sutków (to treść niedozwolona na tej należącej do Facebooka platformie). Według odwołania złożonego przez użytkownika z Brazylii, który zamieścił zdjęcie, post miał służyć szerzeniu wiedzy na temat ryzyka związanego z rakiem piersi i miał charakter edukacyjny. Rada przyjrzy się też wpisowi, który zawierał cytat rzekomo pochodzący od ministra propagandy nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej Josepha Goebbelsa.

Oprócz tych zgłoszeń, które napłynęły od społeczności użytkowników usług Facebooka, rada samodzielnie wybrała jedną sprawę do rozpatrzenia. To post w jednej z grup na portalu głoszący, że niektóre leki mogą służyć kuracji z choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i krytykujący reakcję francuskiej administracji rządowej na kryzys związany z pandemią.

Reuters podaje, że w związku z wyborem spraw do rozpatrzenia rada zainicjowała również tygodniowy proces konsultacji publicznych, które dotyczą przedmiotowych postępowań. Trzy spośród sześciu zgłoszeń według rzecznika rady dotyczą problemu mowy nienawiści, który "przekłada się na proporcjonalnie największą część" otrzymanych odwołań od decyzji o moderacji treści.