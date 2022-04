Radom: sześć nowych autobusów elektrycznych za ponad 24 mln zł

Sześć przegubowych elektrycznych autobusów wyjedzie na ulice Radomia w przyszłym roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji rozstrzygnęło w środę przetarg na dostawę pojazdów wraz z ładowarkami i stacją szybkiego ładowania. Wartość zamówienia to prawie 24 mln zł.

Jedyną ofertę w przetargu ogłoszonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (MPK) w Radomiu złożyła spółka Solaris. MPK przyjęło ją, mimo że zaproponowana przez producenta cena przekroczyła o prawie 2 mln zł założone koszty kwalifikowane.

Zakup elektrycznych przegubowców wiąże się z realizacją projektu rozwoju elektromobilności w transporcie zbiorowym Radomia. Jest on dofinansowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel MPK ma zapewnioną dotację z funduszu w wysokości ponad 12,6 mln zł złotych i niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5,2 mln zł. W związku z droższą ofertą niż zakładano, MPK zwróciło się o zwiększenie kwoty dotacji i pożyczki.

Zamówienie obejmuje dostawę sześciu fabrycznie nowych autobusów elektrycznych o długości 18 metrów oraz trzech ładowarek mobilnych, a także wybudowanie stacji szybkiego ładowania pantografowego na pętli przy ul. Królowej Jadwigi na osiedlu Michałów.

Dostawy autobusów mają być realizowane sukcesywnie - od lutego do sierpnia 2023 roku.

Obecnie MPK w Radomiu korzysta z 19 autobusów elektrycznych o długości 12 metrów. Obsługują one głównie linie autobusowe 1 i 3. Wraz z 42 autobusami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym (CNG) stanowi to większościowy udział taboru zero- i niskoemisyjnego w zasobach MPK.