Ranking popularności celebrytów nie w smak chińskim władzom

W Chinach szaleńcza miłość do idoli nierzadko popycha fanów do wydawania olbrzymich kwot na wsparcie promocji gwiazd. Internauci często angażują się w utarczki słowne z wielbicielami z przeciwnych obozów. Weibo, chińska platforma mikroblogów i odpowiednik Twittera, postanowił ograniczyć emocje obserwatorów gwiazd i na początku sierpnia zdecydował o zaprzestaniu publikowania rankingu popularności celebrytów. Portal ten tłumaczy to koniecznością zahamowania kontrowersyjnych zachowań fanów. Tłem całej sprawy jest silniejsza kontrola firm cyfrowych przez chińskie władze.